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18 июля 2017, 19:41 | Футбол: Зарубежный | Газета.Ру

СМИ: «Халл» Слуцкого подпишет бывшего игрока МЮ

Состав клуба английского чемпионшипа «Халл Сити», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, пополнит экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Фрэйзер Кэмпбел, сообщает Sky Sports.

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По сообщению источника, в ближайшее время нападающий пройдет медицинский осмотр, а затем подпишет контракт с командой.

Кэмпбел уже имеет опыт выступлений в составе «Халла» — в сезоне 2007/08 форвард сыграл за «тигров» 37 матчей, забив в них 15 голов.

В минувшем сезоне английской Премьер-лиги нападающий сыграл в 12-ти матчах АПЛ и забил один гол за «Кристал Пэлас».

Ранее он играл за такие известные клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Сандерленд».

Халл Сити
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