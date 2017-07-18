СМИ: «Халл» Слуцкого подпишет бывшего игрока МЮ
Состав клуба английского чемпионшипа «Халл Сити», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, пополнит
экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Фрэйзер Кэмпбел, сообщает Sky Sports.
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По сообщению источника, в ближайшее время нападающий пройдет медицинский осмотр, а затем подпишет контракт с командой.
Кэмпбел уже имеет опыт выступлений в составе «Халла» — в сезоне 2007/08 форвард сыграл за «тигров» 37 матчей, забив в них 15 голов.
В минувшем сезоне английской
Ранее он играл за такие известные клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Сандерленд».