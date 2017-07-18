СМИ: «Халл» Слуцкого подпишет бывшего игрока МЮ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

По сообщению источника, в ближайшее время нападающий пройдет медицинский осмотр, а затем подпишет контракт с командой.

Кэмпбел уже имеет опыт выступлений в составе «Халла» — в сезоне 2007/08 форвард сыграл за «тигров» 37 матчей, забив в них 15 голов.

В минувшем сезоне английской Премьер-лиги нападающий сыграл в 12-ти матчах АПЛ и забил один гол за «Кристал Пэлас».

Ранее он играл за такие известные клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Сандерленд».