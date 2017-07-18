«Вест Хэм» объявил о переходе Харта из «Манчестер Сити»

30-летний футболист будет выступать в составе «молотобойцев» на правах аренды, которая рассчитана на один год.

Ранее британские СМИ сообщали, что «Манчестер Сити» будет платить часть зарплаты Харта во время его аренды в «Вест Хэме». При этом по окончании сезона лондонцы смогет выкупить игрока.

В прошлом сезоне Харт на правах аренды играл в Италии, где защищал цвета «Торино». Контракт англичанина с «Манчестер Сити» действует до лета 2019 года.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">“To be playing in the Premier League for a big club like West Ham, I'm really looking forward to the season."<a href="https://t.co/6NAQUgKON1">https://t.co/6NAQUgKON1</a></p>— West Ham United (@WestHamUtd) <a href="https://twitter.com/WestHamUtd/status/887342868947447808">18 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>