«Вест Хэм» объявил о переходе Харта из «Манчестер Сити»
Голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт продолжит карьеру в «Вест Хэм Юнайтед», сообщает официальный сайт лондонского клуба.
30-летний футболист будет выступать в составе «молотобойцев» на правах аренды, которая рассчитана на один год.
Ранее британские СМИ сообщали, что «Манчестер Сити» будет платить часть зарплаты Харта во время его аренды в «Вест Хэме». При этом по окончании сезона лондонцы смогет выкупить игрока.
В прошлом сезоне Харт на правах аренды играл в Италии, где защищал цвета «Торино». Контракт англичанина с «Манчестер Сити» действует до лета 2019 года.
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