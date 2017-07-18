Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30425306/
18 июля 2017, 19:26 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Вест Хэм» объявил о переходе Харта из «Манчестер Сити»

Голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт продолжит карьеру в «Вест Хэм Юнайтед», сообщает официальный сайт лондонского клуба.

30-летний футболист будет выступать в составе «молотобойцев» на правах аренды, которая рассчитана на один год.

Ранее британские СМИ сообщали, что «Манчестер Сити» будет платить часть зарплаты Харта во время его аренды в «Вест Хэме». При этом по окончании сезона лондонцы смогет выкупить игрока.

В прошлом сезоне Харт на правах аренды играл в Италии, где защищал цвета «Торино». Контракт англичанина с «Манчестер Сити» действует до лета 2019 года.

Вест Хэм Юнайтед
Новости Матчи Состав Статистика
Манчестер Сити
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
18 июля

Женская футбольная сборная добивается успеха. Рассказываем о девчонках!

Тихонов и скандал с иконой. Все детали конфликта, в который попал чемпион

Игорь Гамула опять отжигает. Откровенное интервью бывшего тренера