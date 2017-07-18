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18 июля 2017, 18:40 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Коллина покинул пост куратора судейского корпуса Украины

Куратор судейского корпуса Украины Пьерлуиджи Коллина воспользовался пунктом контракта, в соответствии с которым любая из сторон может прекратить сотрудничество без выплаты компенсации.

Свои функции итальянец передал главе комитета арбитров ФФУ Лучано Лучи, сообщает «UA-Футбол».

Коллина не участвовал в предсезонных подготовительных сборах украинских арбитров. Его не было ни на тестировании, ни на инструктаже, ни на семинарах.

Ранее сообщалось, что украинские клубы отклонили предложение Коллины о повышении гонораров судей. Пьерлуиджи пытался повысить гонорары арбитров в поле до 20 тыс. гривен за матч (около 46 тыс. рублей).
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