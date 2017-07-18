Коллина покинул пост куратора судейского корпуса Украины

Свои функции итальянец передал главе комитета арбитров ФФУ Лучано Лучи, сообщает «UA-Футбол».



Коллина не участвовал в предсезонных подготовительных сборах украинских арбитров. Его не было ни на тестировании, ни на инструктаже, ни на семинарах.



Ранее сообщалось, что украинские клубы отклонили предложение Коллины о повышении гонораров судей. Пьерлуиджи пытался повысить гонорары арбитров в поле до 20 тыс. гривен за матч (около 46 тыс. рублей).