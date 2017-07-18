Землетрясение в футболе. Арестован один из руководителей УЕФА и ФИФА
Чиновники в Испании взяты под стражу.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Президент федерации футбола Испании Анхель Мария Вильяр Льона, его сын и несколько крупных футбольных чиновников страны сегодня утром взяты под стражу в связи с антикоррупционным расследованием в испанском футболе.
Аппетиты испанского правосудия растут. Налоговые скандалы футболистов, нечистые на руку агенты — этим в Испании уже никого не удивить, теперь нужна рыба крупнее. Сегодняшний день начался в духе остросюжетного боевика — обыски в квартирах и офисах главных лиц футбольной федерации страны, аресты, полиция у дверей
В ЧЕМ СУТЬ ОБВИНЕНИЯ?
«Для меня футбол — это жизнь. Я выступал на всех уровнях — от школы до профессионального клуба и сборной. И испытал всю радость и удовольствие, что приносит игра. Прекрасно понимаю, что футбол значит для многих миллионов, и учитываю это, помогая развить его для будущих поколений». — Анхель Мария ВИЛЬЯР ЛЬОНА.
Эти контракты стали убыточными для казны федерации, но личная выгода семьи Вильяров для полиции очевидна. Точные суммы присвоенных средств не называются.
ОПЕРАЦИЯ SOULE.
Несмотря на то, что полиция уже больше года идет по следам Вильяра Льоны, антикоррупционное расследование, проходившее в строжайшем секрете и получившее имя Soule — по названию французской средневековой игры в мяч, предку современного регби, — началось всего три месяца назад, после того, как у правосудия возникли вопросы к
В ФИФА и УЕФА арест Вильяра Льоны временно никак не комментируют. «Так как это касается внутренних дел испанской федерации, пока предлагаем со всеми вопросами обращаться в федерацию», — такие ответы получают от ФИФА журналисты различных мировых СМИ.
В результате деньги испарились
Сегодняшний арест не связан с той программой, но именно она стала одной из причин, по которой этот клубок стал разматываться. Три месяца телефоны Вильяра Льоны, его сына и прочих чиновников прослушивались — к настоящему моменту дело президента федерации футбола Испании насчитывает более двух тысяч страниц и десятки часов телефонных разговоров. Сегодняшние обыски, полагают в полиции, помогут еще прочнее увязать между собой предположения и факты. Чем бы ни закончилось расследование, семейный бизнес Вильяров, старшего и младшего, а с ним и весь испанский футбол встряхнет сильнее, чем на Гаити.
Анхель Мария ВИЛЬЯР ЛЬОНА
Родился 21 января 1950 года в Бильбао
Член исполкома УЕФА (с 1992 года)
Председатель юридического комитета УЕФА
Заместитель председателя комитета по статусу и трансферу игроков, агентам и матч-агентам
Исполнял обязанности президента УЕФА
Первый
Член исполкома/совета ФИФА (с 1998 года)
Воспитанник «Атлетика» из Бильбао, выступал за эту команду с 1969 по 1981 год на позиции полузащитника. Провел 22 матча за сборную Испании и забил три мяча.
Один из учредителей ассоциации испанских футболистов. С 1988 года возглавляет Королевскую федерацию футбола Испании.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter