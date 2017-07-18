Землетрясение в футболе. Арестован один из руководителей УЕФА и ФИФА

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Президент федерации футбола Испании Анхель Мария Вильяр Льона, его сын и несколько крупных футбольных чиновников страны сегодня утром взяты под стражу в связи с антикоррупционным расследованием в испанском футболе.

Аппетиты испанского правосудия растут. Налоговые скандалы футболистов, нечистые на руку агенты — этим в Испании уже никого не удивить, теперь нужна рыба крупнее. Сегодняшний день начался в духе остросюжетного боевика — обыски в квартирах и офисах главных лиц футбольной федерации страны, аресты, полиция у дверей штаб-квартиры федерации в Лас-Росас. Расследование коррупционных схем в испанском футболе привело органы правопорядка на самую верхушку пирамиды — к президенту федерации, Анхелю Марии Вильяру Льоне. Кроме того, обвинения, среди прочих, предъявлены его сыну, Горке Вильяру, Ивану Падрону — вице-президенту по вопросам экономики и по совместительству президенту федерации футбола Тенерифе, а также Рамону Эрнандесу Бауссоу, там же выполняющему обязанности генерального секретаря.

В ЧЕМ СУТЬ ОБВИНЕНИЯ?

Во-первых, Вильяр-отец подозревается в незаконном использовании экономических ресурсов федерации для подкупа некоторых руководителей региональных федераций — другими словами, в покупке голосов, необходимых ему для переизбрания на президентских выборах, состоявшихся в мае прошлого года. Безоговорочная победа тогда позволила Вильяру заступить на свой уже восьмой президентский срок — он единолично руководит испанским футболом последние 29 лет. Больше всего вопросов у следствия к федерации Тенерифе (аресты Падрона и Бауссоу — тому наглядное подтверждение), Сеуты и Валенсии, где сегодня весь день проходят обыски.

Во-вторых, следствие предполагает, что, благодаря протекции отца, компания Горки Вильяра Sports and Advisers с 2011 года заключала контракты с испанской футбольной федерацией, касающиеся имиджевых прав и прав на трансляции товарищеских матчей сборной Испании. Под прицелы правосудия попали несколько таких игр, в том числе — против Боснии (29 мая 2016-го) и Кореи (1 июня 2016-го).

«Для меня футбол — это жизнь. Я выступал на всех уровнях — от школы до профессионального клуба и сборной. И испытал всю радость и удовольствие, что приносит игра. Прекрасно понимаю, что футбол значит для многих миллионов, и учитываю это, помогая развить его для будущих поколений». — Анхель Мария ВИЛЬЯР ЛЬОНА.

Эти контракты стали убыточными для казны федерации, но личная выгода семьи Вильяров для полиции очевидна. Точные суммы присвоенных средств не называются. Вильяр-сын никогда не работал в федерации футбола Испании, зато дружба его отца с бывшим президентом аргентинской футбольной федерации Хулио Грондоной помогла ему стать генеральным директором КОНМЕБОЛ — Конфедерации Южноамериканского футбола. Когда в декабре прошлого года бывший президент КОНМЕБОЛ, уругваец Эухенио Фигередо, арестованный и экстрадированный из Швейцарии на родину, рассказал следствию обо всех коррупционных схемах, в течение двадцати лет разъедавших южноамериканский футбол изнутри, одним из последних было названо имя Горки Вильяра.

ОПЕРАЦИЯ SOULE.

Несмотря на то, что полиция уже больше года идет по следам Вильяра Льоны, антикоррупционное расследование, проходившее в строжайшем секрете и получившее имя Soule — по названию французской средневековой игры в мяч, предку современного регби, — началось всего три месяца назад, после того, как у правосудия возникли вопросы к Вильяру-отцу совсем по другому поводу. В 2010 году правительство Хосе Луиса Сапатеро, занимавшего тогда пост премьер-министра Испании, утвердило программу финансовой помощи спортивному сектору бедных стран Африки и Центральной Америки на сумму в 1,2 миллиона евро. Одним из проектов была спортивная школа на Гаити, приходившему в себя после разрушительного землетрясения.

В ФИФА и УЕФА арест Вильяра Льоны временно никак не комментируют. «Так как это касается внутренних дел испанской федерации, пока предлагаем со всеми вопросами обращаться в федерацию», — такие ответы получают от ФИФА журналисты различных мировых СМИ.

В результате деньги испарились где-то на полпути, ни один из проектов не был реализован, хотя в конце 2011-го Вильяр Льона подписал документ о выполнении намеченного плана. Позже, когда этим заинтересовалась полиция, он начал утверждать, что бумаги сфальсифицированы, а подпись в них — не его.

Сегодняшний арест не связан с той программой, но именно она стала одной из причин, по которой этот клубок стал разматываться. Три месяца телефоны Вильяра Льоны, его сына и прочих чиновников прослушивались — к настоящему моменту дело президента федерации футбола Испании насчитывает более двух тысяч страниц и десятки часов телефонных разговоров. Сегодняшние обыски, полагают в полиции, помогут еще прочнее увязать между собой предположения и факты. Чем бы ни закончилось расследование, семейный бизнес Вильяров, старшего и младшего, а с ним и весь испанский футбол встряхнет сильнее, чем на Гаити.