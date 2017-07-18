Кассано спустя несколько часов передумал завершать карьеру и уходить из «Вероны»

Несколько часов назад появилась информация, что Кассано решил покинуть «Верону», с которой восемь дней назад подписал контракт. Ожидалось, что на сегодняшней пресс-конференции форвард должен был объяснить своё решение, а также объявить о завершении карьеры.

«Сегодня было тяжёлое утро. Я был уставшим, а затем встретился с директором клуба и сообщил ему, что хочу взять паузу. Мой окончательный выбор — продолжить играть в “Вероне”. У меня просто случился момент слабости. Я часто полагаюсь на свою интуицию, но сейчас принял решение собственной головой. Также спасибо моей жене, директору и главному тренеру “Вероны”. Этим утром моя интуиция меня подвела, как это часто бывает. Я принял сумасшедшее решение. В новом сезоне хочу побеждать вместе с “Вероной”. Извиняюсь перед болельщиками, если они почувствовали себя преданными, но я не собирался переходить в другую команду», — цитирует Кассано Football Italia.