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18 июля 2017, 18:11 | Футбол: Зарубежный | Lenta.Ru

СМИ сообщили о переходе Неймара в ПСЖ за 222 миллиона евро

Бразильский нападающий «Барселоны» Неймар перейдет в «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает Esporte Interativo.

Бразильский нападающий Барселоны <span class=error>Неймар</span> перейдет в Пари <span class=error>Сен</span>-<span class=error>Жермен</span>. Об этом сообщает Esporte Interativo. Увеличить
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По информации издания, форвард уже принял условия контракта с французом клубом. В свою очередь, парижане готовы выплатить отступные в размере 222 миллиона евро (257 миллионов долларов). ПСЖ может объявить о трансфере в ближайшие две недели.

Отмечается, что Неймар решил перейти в ПСЖ из-за возможности стать в новой команде главной звездой. Бразилец недоволен своим статусом в «Барселоне», где он находится в тени аргентинского нападающего Лионеля Месси.

25-летний Неймар выступает за каталонский клуб с 2013 года. Его контракт действует до 2021 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 30 матчах испанской примеры, отметившись 13 голами и 16 передачами. В марте появилась информация о возможном трансфере бразильца в лондонский «Челси». Якобы владелец «аристократов» Роман Абрамович договорился с «Барселоной» о покупке нападающего, но главный тренер Антонио Конте наложил на сделку запрет.

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