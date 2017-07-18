СМИ сообщили о переходе Неймара в ПСЖ за 222 миллиона евро
Бразильский нападающий «Барселоны» Неймар перейдет в «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает Esporte Interativo.
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По информации издания, форвард уже принял условия контракта с французом клубом. В свою очередь, парижане готовы выплатить отступные в размере 222 миллиона евро (257 миллионов долларов). ПСЖ может объявить о трансфере в ближайшие две недели.
Отмечается, что Неймар решил перейти в ПСЖ
25-летний Неймар выступает за каталонский клуб с 2013 года. Его контракт действует до 2021 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 30 матчах испанской примеры, отметившись 13 голами и 16 передачами. В марте появилась информация о возможном трансфере бразильца в лондонский «Челси». Якобы владелец «аристократов» Роман Абрамович договорился с «Барселоной» о покупке нападающего, но главный тренер Антонио Конте наложил на сделку запрет.
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