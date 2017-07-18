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18 июля 2017, 16:44 | Футбол: Зарубежный | Lenta.Ru

Бразильский полузащитник «Ювентуса» сделал татуировку на русском языке

Полузащитник туринского «Ювентуса» и сборной Бразилии по футболу Дуглас Коста сделал татуировку на русском языке. Фотографию тату игрок выложил в своем Instagram.

Бразильский полузащитник Ювентуса сделал татуировку на русском языке - Фото Увеличить
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Футболист набил на плече фразу: «Если бог за нас, кто против нас». Помимо этой надписи, на теле бразильца больше десяти татуировок.

12 июля Коста перешел в «Ювентус» из мюнхенской «Баварии». Туринский клуб арендовал 26-летнего футболиста до 30 июня 2018 года за 6 миллионов евро с возможностью последующего выкупа контракта игрока за 40 миллионов.

С 2010 по 2015 год бразилец играл за донецкий «Шахтер», с которым пять раз становился чемпионом Украины и три раза выигрывал Кубок страны. В активе Косты 21 матч в составе сборной Бразилии и три забитых мяча.

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