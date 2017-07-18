СМИ: Полиция арестовала главу Королевской испанской футбольной федерации

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Издание отмечает, что обыск был произведен во вторник утром. Обыски были инициированы с целью проверить данные о нанесении финансового ущерба организации ее руководством, а также о коррупции при избрании 67-летнего Вильяра на второй подряд президентский срок в федерации. Отмечается, что гражданской гвардией в ходе обысков было изъято большое количество документов, а также произведено по меньшей мере 10 арестов, среди которых значится и сам Вильяр, а также его сын.