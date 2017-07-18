Венгер обошел Фергюсона по продолжительности работы в чемпионате Англии

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

17 июля французский специалист достиг отметки 7583 дня на этом посту, опередив бывшего наставника «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона, на счету которого 7582 дня.

Отметим, что Венгер приступил к работе в «Арсенале» в 1996 году. За это время лондонцы завоевали 16 трофеев. В мае этого года француз продлил контракт еще на два сезона.