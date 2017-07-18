Венгер обошел Фергюсона по продолжительности работы в чемпионате Англии
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер установил новый рекорд чемпионатов Англии по времени у руля одного клуба.
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17 июля французский специалист достиг отметки 7583 дня на этом посту, опередив бывшего наставника «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона, на счету которого 7582 дня.
Отметим, что Венгер приступил к работе в «Арсенале» в 1996 году. За это время лондонцы завоевали 16 трофеев. В мае этого года француз продлил контракт еще на два сезона.
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