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18 июля 2017, 10:13 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Венгер обошел Фергюсона по продолжительности работы в чемпионате Англии

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер установил новый рекорд чемпионатов Англии по времени у руля одного клуба.

Главный тренер Арсенала <span class=error>Арсен</span> <span class=error>Венгер</span> установил новый рекорд чемпионатов Англии по времени у руля одного клуба. Увеличить
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17 июля французский специалист достиг отметки 7583 дня на этом посту, опередив бывшего наставника «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона, на счету которого 7582 дня.

Отметим, что Венгер приступил к работе в «Арсенале» в 1996 году. За это время лондонцы завоевали 16 трофеев. В мае этого года француз продлил контракт еще на два сезона.

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