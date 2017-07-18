Спортивный агент: Белорусские игроки почти не пользуются спросом за пределами страны
В ходе прошедшего в Одессе
бизнес-форума Football Experience Exchange свое мнение о развитии белорусского футбола высказал футбольный агент Федор Сикорский.
— Белорусские футболисты почти не пользуются спросом за пределами страны, и тому есть несколько причин. Одна из основных — игроки не могут перешагнуть рубеж
— Возможный прогресс в белорусском футболе немыслим без воли высшего руководства?
— Именно так. Увы, примерно восемь лет назад наш президент Александр Лукашенко окончательно сделал свой выбор между хоккеем и футболом в пользу хоккея. Это связано с особенностями его физиологии. У Александра Григорьевича травма колена. И ему удобнее стоять на коньках, чем бегать по траве. А потому по всей стране строятся ледовые арены, и этому виду отдан приоритет. В этой ситуации довольно трудно
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