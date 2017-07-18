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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30417755/
18 июля 2017, 10:11 | Футбол: Зарубежный | Прессбол

Спортивный агент: Белорусские игроки почти не пользуются спросом за пределами страны

В ходе прошедшего в Одессе бизнес-форума Football Experience Exchange свое мнение о развитии белорусского футбола высказал футбольный агент Федор Сикорский.

— Белорусские футболисты почти не пользуются спросом за пределами страны, и тому есть несколько причин. Одна из основных — игроки не могут перешагнуть рубеж детско-юношеского футбола и перейти во взрослый, стать полноценными профессиональными игроками… Проблема заключается в том, что игроков с самых ранних возрастов настраивают на результат. В Европе от детей до 14 лет принято вообще не требовать побед в турнирах. Они должны полюбить футбол, возиться с мячом в свое удовольствие. У нас же карьера детского тренера напрямую зависит от результатов его подопечных. В итоге он вынужден наигрывать пацанов покрепче, физически более развитых. Которые могут побороться за победу в турнире. А техничные игроки отодвигаются на задний план. Тренеры, не сдерживаясь в выражениях, орут на детей во время соревнований, требуя от них ложиться костьми за результат. Удивительно наблюдать, что иногда и родители также отчаянно криками гонят своих отпрысков на битву. Но акцент на победах нужно ставить позже, ближе к юниорскому возрасту…

— Возможный прогресс в белорусском футболе немыслим без воли высшего руководства?

— Именно так. Увы, примерно восемь лет назад наш президент Александр Лукашенко окончательно сделал свой выбор между хоккеем и футболом в пользу хоккея. Это связано с особенностями его физиологии. У Александра Григорьевича травма колена. И ему удобнее стоять на коньках, чем бегать по траве. А потому по всей стране строятся ледовые арены, и этому виду отдан приоритет. В этой ситуации довольно трудно что-то оптимистичное сказать о нашем футболе. В ближайшее время для нас главное — не упасть ниже нынешнего уровня, — цитирует Федора Сикорского UA.TRIBUNA.COM.

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