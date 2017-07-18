Спортивный агент: Белорусские игроки почти не пользуются спросом за пределами страны

— Белорусские футболисты почти не пользуются спросом за пределами страны, и тому есть несколько причин. Одна из основных — игроки не могут перешагнуть рубеж детско-юношеского футбола и перейти во взрослый, стать полноценными профессиональными игроками… Проблема заключается в том, что игроков с самых ранних возрастов настраивают на результат. В Европе от детей до 14 лет принято вообще не требовать побед в турнирах. Они должны полюбить футбол, возиться с мячом в свое удовольствие. У нас же карьера детского тренера напрямую зависит от результатов его подопечных. В итоге он вынужден наигрывать пацанов покрепче, физически более развитых. Которые могут побороться за победу в турнире. А техничные игроки отодвигаются на задний план. Тренеры, не сдерживаясь в выражениях, орут на детей во время соревнований, требуя от них ложиться костьми за результат. Удивительно наблюдать, что иногда и родители также отчаянно криками гонят своих отпрысков на битву. Но акцент на победах нужно ставить позже, ближе к юниорскому возрасту…

— Возможный прогресс в белорусском футболе немыслим без воли высшего руководства?