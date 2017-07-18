«Барселона» не рассматривает предложений по Неймару

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По данным СМИ, французский «Пари Сен-Жермен» готов заплатить каталонцам отступные в размере 220 миллионов евро за переход форварда сборной Бразилии Неймара. Ранее появилась информация, что часть ближайшего окружения Неймара советует ему сменить клубную прописку, чтобы не оставаться в тени своего звездного партнера по «Барселоне» аргентинца Лионеля Месси.

«Мы сохраняем абсолютное спокойствие. Мы хотим, чтобы он остался в клубе и продолжал играть и развиваться в качестве игрока “Барселоны”. Это потрясающий футболист, один из лучших в мире, мы им довольны, как и он нами, — сказал Вивес, которого цитирует As. — Мы не будем рассматривать предложения по нему, какими бы серьезными они ни были. Мы даже не задумываемся о его продаже. Неймар — часть атакующего трио, которому нет равных в мире».

Бразилец перешел в «Барселону» летом 2013 года. В минувшем сезоне 25-летний нападающий забил 20 голов в 45 матчах.