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18 июля 2017, 9:18 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Барселона» отчиталась о рекордных доходах в 708 млн евро

МОСКВА, 18 июл — Р-Спорт. Доход испанского футбольного клуба «Барселона» по итогам сезона-2016/17 составил рекордные 708 миллионов евро, что на 13 миллионов больше запланированного, сообщается на официальном сайте команды.

Доход испанского футбольного клуба Барселона по итогам сезона-2016/17 составил рекордные 708 миллионов евро что на 13 миллионов больше запланированного сообщается на официальном сайте команды. Увеличить
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Клуб также информирует, что чистая посленалоговая прибыль за отчетный период достигла 18 миллионов евро. Снижение долгов клуба на 24,5 миллиона евро позволило довести этот показатель до 247 миллионов. В нынешнем финансовом году клуб направил на выплату зарплат 66% от общих расходов.

Согласно стратегическим планам клуба, к 2021 году «Барселона» должна зарабатывать 1 миллиард евро.

На прошлой неделе журнал Forbes поставил «Барселону» на четвертое место в списке самых дорогих спортивных клубов в мире, оценив стоимость «сине-гранатовых» в 3,64 миллиарда евро. Каталонцы отстают лишь от «Даллас Ковбойс» (американский футбол), «Нью-Йорк Янкиз» (бейсбол) и «Манчестер Юнайтед» (футбол).

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