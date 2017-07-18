«Барселона» отчиталась о рекордных доходах в 708 млн евро

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Клуб также информирует, что чистая посленалоговая прибыль за отчетный период достигла 18 миллионов евро. Снижение долгов клуба на 24,5 миллиона евро позволило довести этот показатель до 247 миллионов. В нынешнем финансовом году клуб направил на выплату зарплат 66% от общих расходов.

Согласно стратегическим планам клуба, к 2021 году «Барселона» должна зарабатывать 1 миллиард евро.

На прошлой неделе журнал Forbes поставил «Барселону» на четвертое место в списке самых дорогих спортивных клубов в мире, оценив стоимость «сине-гранатовых» в 3,64 миллиарда евро. Каталонцы отстают лишь от «Даллас Ковбойс» (американский футбол), «Нью-Йорк Янкиз» (бейсбол) и «Манчестер Юнайтед» (футбол).