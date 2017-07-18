«Барселона» отчиталась о рекордных доходах в 708 млн евро
МОСКВА, 18 июл —
Р-Спорт. Доход испанского футбольного клуба «Барселона» по итогам сезона-2016/17 составил рекордные 708 миллионов евро, что на 13 миллионов больше запланированного, сообщается на официальном сайте команды.
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Клуб также информирует, что чистая посленалоговая прибыль за отчетный период достигла 18 миллионов евро. Снижение долгов клуба на 24,5 миллиона евро позволило довести этот показатель до 247 миллионов. В нынешнем финансовом году клуб направил на выплату зарплат 66% от общих расходов.
Согласно стратегическим планам клуба, к 2021 году «Барселона» должна зарабатывать 1 миллиард евро.
На прошлой неделе журнал Forbes поставил «Барселону» на четвертое место в списке самых дорогих спортивных клубов в мире, оценив стоимость «сине-гранатовых» в 3,64 миллиарда евро. Каталонцы отстают лишь от «Даллас Ковбойс» (американский футбол), «Нью-Йорк Янкиз» (бейсбол) и «Манчестер Юнайтед» (футбол).
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