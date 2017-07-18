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18 июля 2017, 9:16 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Лукаку открыл счет голам за «МЮ» в матче с «Реал Солт-Лейк»

МОСКВА, 18 июл — Р-Спорт. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» нанес поражение выступающему в MLS клубу «Реал Солт-Лейк» в предсезонном товарищеском матче, в котором форвард Ромелу Лукаку забил свой первый гол в составе манкунианцев.

Английский футбольный клуб Манчестер Юнайтед нанес поражение выступающему в MLS клубу Реал Солт-Лейк в предсезонном товарищеском матче в котором форвард Ромелу Лукаку забил свой первый гол в составе манкунианцев. Увеличить
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Встреча, прошедшая в городе Санди (штат Юта), завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Генрих Мхитарян (29-я минута) и Лукаку (38-я). У «Реал Солт Лейк» единственный гол забил Луис Сильва (20-я).

Бельгийский форвард Лукаку в июле перешел в «МЮ» из ливерпульского «Эвертона», подписав пятилетний контракт. По данным СМИ, сумма трансфера 24-летнего нападающего составила 75 миллионов фунтов.

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