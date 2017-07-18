Лукаку открыл счет голам за «МЮ» в матче с «Реал Солт-Лейк»
МОСКВА, 18 июл —
Р-Спорт. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» нанес поражение выступающему в MLS клубу «Реал Солт-Лейк» в предсезонном товарищеском матче, в котором форвард Ромелу Лукаку забил свой первый гол в составе манкунианцев.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча, прошедшая в городе Санди (штат Юта), завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Генрих Мхитарян (29-я минута) и Лукаку (38-я). У «Реал Солт Лейк» единственный гол забил Луис Сильва (20-я).
Бельгийский форвард Лукаку в июле перешел в «МЮ» из ливерпульского «Эвертона», подписав пятилетний контракт. По данным СМИ, сумма трансфера 24-летнего нападающего составила 75 миллионов фунтов.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter