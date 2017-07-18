Лукаку открыл счет голам за «МЮ» в матче с «Реал Солт-Лейк»

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Встреча, прошедшая в городе Санди (штат Юта), завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Генрих Мхитарян (29-я минута) и Лукаку (38-я). У «Реал Солт Лейк» единственный гол забил Луис Сильва (20-я).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">FT: Real Salt Lake 1 <a href="https://twitter.com/hashtag/MUFC?src=hash">#MUFC</a> 2. <a href="https://twitter.com/HenrikhMkh">@HenrikhMkh</a>'s fine finish and <a href="https://twitter.com/RomeluLukaku9">@RomeluLukaku9</a>'s first goal for the club make it two <a href="https://twitter.com/hashtag/MUTOUR?src=hash">#MUTOUR</a> wins from two! <a href="https://t.co/LIIJJqry5E">pic.twitter.com/LIIJJqry5E</a></p>— Manchester United (@ManUtd) <a href="https://twitter.com/ManUtd/status/887158473183580160">18 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Бельгийский форвард Лукаку в июле перешел в «МЮ» из ливерпульского «Эвертона», подписав пятилетний контракт. По данным СМИ, сумма трансфера 24-летнего нападающего составила 75 миллионов фунтов.