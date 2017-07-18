Турецкий футбольный клуб представил новичка в стиле «Игры престолов»

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<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="fr" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/Spoiler?src=hash">#Spoiler</a>: Gouffran is Here<a href="https://t.co/yfpBiaBkqq">https://t.co/yfpBiaBkqq</a><a href="https://twitter.com/hashtag/GoTS7?src=hash">#GoTS7</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/WinterIsHere?src=hash">#WinterIsHere</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/G%C3%B6ztepe?src=hash">#Göztepe</a> <a href="https://t.co/csufuVaxsk">pic.twitter.com/csufuVaxsk</a></p>— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) <a href="https://twitter.com/Goztepe/status/886952179659157505">17 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Француз пополнил состав клуба на правах свободного агента. На фотографии он изображен сидя на Железном троне. Надпись «Зима пришла», которая используется на оригинальном постере, изменена на «Гуффран пришел».

Предыдущим клубом 31-летнего полузащитника был английский «Ньюкасл Юнайтед», в котором он провел четыре года. Вместе с командой он в сезоне-2016/2017 выиграл чемпионшип (вторую по силе лигу Англии) и вернулся в премьер-лигу.

«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Литературной основой фэнтезийной саги стал цикл книг «Песнь льда и пламени» американского писателя Джорджа Мартина. Премьера предпоследней, седьмой части сериала состоялась 16 июля.