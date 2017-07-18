Турецкий футбольный клуб представил новичка в стиле «Игры престолов»
Футбольный клуб турецкой суперлиги «Гезтепеспор» объявил о подписании контракта с полузащитником Йоанном Гуффраном, опубликовав его фотографию в стиле фэнтезийного сериала «Игра престолов» в
Twitter-аккаунте команды.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Француз пополнил состав клуба на правах свободного агента. На фотографии он изображен сидя на Железном троне. Надпись «Зима пришла», которая используется на оригинальном постере, изменена на «Гуффран пришел».
Предыдущим клубом 31-летнего полузащитника был английский «Ньюкасл Юнайтед», в котором он провел четыре года. Вместе с командой он в сезоне-2016/2017 выиграл чемпионшип (вторую по силе лигу Англии) и вернулся в
«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Литературной основой фэнтезийной саги стал цикл книг «Песнь льда и пламени» американского писателя Джорджа Мартина. Премьера предпоследней, седьмой части сериала состоялась 16 июля.
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