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18 июля 2017, 0:46 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Экс-игрок ЦСКА Карвалью подпишет контракт с клубом второй бразильской лиги

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвалью продолжил карьеру в «Баруэри», который выступает во второй лиге Бразилии, сообщает Globo e Sporte. Этот клуб станет уже десятым в карьере 34-летнего футболиста.

Бывший полузащитник ЦСКА <span class=error>Даниэл</span> <span class=error>Карвалью</span> продолжил карьеру в Баруэри. Увеличить
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Напомним, что за армейцев футболист выступал с 2004 по 2009 год, а также играл за такие клубы, как «Интернасионал», «Аль-Араби», «Атлетику Минейру», «Палмейрас», «Крисиума», «Ботафого», «Гояс» и «Пелотас».

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