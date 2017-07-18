Экс-игрок ЦСКА Карвалью подпишет контракт с клубом второй бразильской лиги
Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвалью продолжил карьеру в «Баруэри», который выступает во второй лиге Бразилии, сообщает Globo e Sporte. Этот клуб станет уже десятым в карьере 34-летнего футболиста.
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Напомним, что за армейцев футболист выступал с 2004 по 2009 год, а также играл за такие клубы, как «Интернасионал», «Аль-Араби», «Атлетику Минейру», «Палмейрас», «Крисиума», «Ботафого», «Гояс» и «Пелотас».
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