Экс-игрок ЦСКА Карвалью подпишет контракт с клубом второй бразильской лиги

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Напомним, что за армейцев футболист выступал с 2004 по 2009 год, а также играл за такие клубы, как «Интернасионал», «Аль-Араби», «Атлетику Минейру», «Палмейрас», «Крисиума», «Ботафого», «Гояс» и «Пелотас».