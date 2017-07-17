Райан Гиггз: В «Манчестер Юнайтед» на Лукаку будет оказываться постоянное давление
Бывший полузащитник и тренер «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз прокомментировал переход нападающего Ромелу Лукаку из «Эвертона» в стан манкунианцев.
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— Он будет находиться под пристальным наблюдением, которого у него никогда не было в «Вест Бромвиче», «Челси» или «Эвертоне». Лукаку потребуется толстая кожа, потому что в «МЮ» на него постоянно будет оказываться давление.
Ему необходимо будет внимательно слушать тренеров. Если Ромелу упустит свой шанс, на его место придет тот, кто этим шансом воспользуется. В «МЮ» нужно доказывать свою состоятельность постоянно, — заявил Гиггз.
Напомним, «Манчестер Юнайтед» заплатил «Эвертону» за переход нападающего сборной Бельгии около 85 миллионов евро.
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