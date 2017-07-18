Лассана Диарра перешёл в «Аль-Джазиру»
Бывший полузащитник «Анжи» и «Локомотива» Лассана Диарра подписал контракт с «Аль-Джазирой», сообщает
пресс-служба арабского клуба. Хавбек в последние месяцы пребывал в статусе свободного агента после ухода из «Марселя».
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О договорённости Диарра с «Аль-Джазирой» сообщалось ещё весной, однако французские СМИ выяснили, что Лассана не мог подписать договор до июля, поскольку в противном случае «Марсель» получил бы € 2 млн в соответствии с контрактными обязательствами. Возможно,
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