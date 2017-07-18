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18 июля 2017, 0:00 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Лассана Диарра перешёл в «Аль-Джазиру»

Бывший полузащитник «Анжи» и «Локомотива» Лассана Диарра подписал контракт с «Аль-Джазирой», сообщает пресс-служба арабского клуба. Хавбек в последние месяцы пребывал в статусе свободного агента после ухода из «Марселя».

Бывший полузащитник <span class=error>Анжи</span> и Локомотива <span class=error>Лассана</span> <span class=error>Диарра</span> подписал контракт с Аль-<span class=error>Джазирой</span> сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> арабского клуба. Увеличить
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О договорённости Диарра с «Аль-Джазирой» сообщалось ещё весной, однако французские СМИ выяснили, что Лассана не мог подписать договор до июля, поскольку в противном случае «Марсель» получил бы € 2 млн в соответствии с контрактными обязательствами. Возможно, из-за этого сорвался трансфер игрока в китайский «Шаньдун Лунэн», который проявлял к нему серьёзный интерес.

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