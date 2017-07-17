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17 июля 2017, 23:42 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Луческу объяснил, зачем посетил матч «Фенербахче» — «Атлетик» Б

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу посетил товарищеский матч «Фенербахче» — «Атлетик» (Бильбао). У румынского специалиста спросили о слухах, которые отправляют его в другой турецкий клуб — «Галатасарай».

Бывший главный тренер Зенита <span class=error>Мирча</span> <span class=error>Луческу</span> посетил товарищеский матч Фенербахче — <span class=error>Атлетик</span> (Бильбао). Увеличить
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«Посмотрим. На данный момент я не хочу говорить о “Галатасарае”. Я приехал сюда, чтобы посмотреть на “Атлетик”, потому что этот клуб сыграет с румынским “Динамо” из Бухареста в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Вот почему я здесь», — цитирует Луческу Мilliyet.

«Галатасарай» близок к вылету из Лиги Европы после поражения в первом матче второго квалификационного раунда со шведским «Эстерсундом» (0:2). Ответная игра пройдёт 20 июля в Турции.

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