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«Посмотрим. На данный момент я не хочу говорить о “Галатасарае”. Я приехал сюда, чтобы посмотреть на “Атлетик”, потому что этот клуб сыграет с румынским “Динамо” из Бухареста в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Вот почему я здесь», — цитирует Луческу Мilliyet.

«Галатасарай» близок к вылету из Лиги Европы после поражения в первом матче второго квалификационного раунда со шведским «Эстерсундом» (0:2). Ответная игра пройдёт 20 июля в Турции.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ro" dir="ltr">? Mircea Lucescu, Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçında. <a href="https://t.co/LoAoANZXPH">pic.twitter.com/LoAoANZXPH</a></p>— Futbol Arena (@futbolarena) <a href="https://twitter.com/futbolarena/status/887011363436064769">17 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>