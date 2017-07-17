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17 июля 2017, 22:34 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«ПСЖ» готов заплатить «Барселоне» 220 млн евро отступных за трансфер Неймара

МОСКВА, 17 июл — Р-Спорт. «Пари Сен-Жермен» готов заплатить «Барселоне» отступные в размере 220 миллионов евро за переход нападающего сборной Бразилии по футболу Неймара, сообщает Sky Sport Italia.

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Теперь решение о переходе в «ПСЖ» должен принять сам Неймар.

Ранее в СМИ появилась информация, что часть ближайшего окружения Неймара советует ему сменить клубную прописку, чтобы не оставаться в тени своего звездного партнера по «Барселоне» аргентинца Лионеля Месси.

Бразилец перешел в «Барселону» летом 2013 года. В минувшем сезоне 25-летний нападающий забил 20 голов в 45 матчах.

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