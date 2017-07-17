«ПСЖ» готов заплатить «Барселоне» 220 млн евро отступных за трансфер Неймара

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Теперь решение о переходе в «ПСЖ» должен принять сам Неймар.

Ранее в СМИ появилась информация, что часть ближайшего окружения Неймара советует ему сменить клубную прописку, чтобы не оставаться в тени своего звездного партнера по «Барселоне» аргентинца Лионеля Месси.

Бразилец перешел в «Барселону» летом 2013 года. В минувшем сезоне 25-летний нападающий забил 20 голов в 45 матчах.