«ПСЖ» готов заплатить «Барселоне» 220 млн евро отступных за трансфер Неймара
МОСКВА, 17 июл —
Р-Спорт. «Пари Сен-Жермен» готов заплатить «Барселоне» отступные в размере 220 миллионов евро за переход нападающего сборной Бразилии по футболу Неймара, сообщает Sky Sport Italia.
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Теперь решение о переходе в «ПСЖ» должен принять сам Неймар.
Ранее в СМИ появилась информация, что часть ближайшего окружения Неймара советует ему сменить клубную прописку, чтобы не оставаться в тени своего звездного партнера по «Барселоне» аргентинца Лионеля Месси.
Бразилец перешел в «Барселону» летом 2013 года. В минувшем сезоне 25-летний нападающий забил 20 голов в 45 матчах.
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