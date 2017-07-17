10 трансферов «Милана». Все новички команды

Пару недель «Милан» был в центре новостей из-за трудностей с продлением Джанлуиджи Доннаруммы. Но практически одновременно миланцы работали над десятком трансферов. «Милан» купил игроков на 190 млн евро (лидер в Европе на данный момент) и фактически собрал новый стартовый состав. И это при том, что работа над усилением ещё не закончена.

Антонио Доннарумма

Вы не ошиблись, и автор тоже. Антонио Доннарумма, вратарь. Это 27-летний брат Джанлуиджи, и его переход в «Милан» из греческого «Астероса» был одной из частей сложнейшего уравнения под названием «продление контракта».

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:34.81481481481482% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BWceSGzFR9m/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">#weareateam</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от AC Milan (@acmilan) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-12T11:30:16+00:00">Июл 12 2017 в 4:30 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Матео Мусаккьо

После трансфера Бонуччи аргентинец будет третьим выбором на позицию центрального защитника. Трудно представить, что он усадит в запас не только Бонуччи, но и Алессио Романьоли, на которого в «Милане» делают ставку. Что ж, остаётся поздравить команду с тем, что игрок уровня Мусаккьо нужен для ротации. Возможно, это лучше и для него: в последние три года Матео не смог раскрыться на топ-уровне из-за постоянных мышечных травм. В этом сезоне он сыграл в 23 играх Примеры (лучший результата за три года), и постепенное вхождение в сезон будет кстати. Трансфер защитника обошёлся в 18 млн евро.

Леонардо Бонуччи

«Один из лучших защитников Европы». Трудно не согласиться с директорами «Милана», ведь любые ошибки в защите Леонардо компенсирует умелой организацией атак. Отличный первый пас — одна из причин, по которой Антонио Конте в сборной Италии не слишком переживал о доставке мяча в линию атаки и креативности полузащиты. ВинченцоМонтелла предпочитает техничный футбол с владением мяча — в прошлом сезоне он иногда изменял своим вкусам, и это не пошло команде на пользу. Так что Бонуччи должен вписаться в игровую модель «Милана». А значит, поднять её на новый уровень.

Рикардо Родригес

Несколько лет назад, когда «Вольфсбург» боролся за титул в Германии, Родригеса считали одним из самых перспективных латералей Европы. Он стал регулярность выходить в основе в 18 лет, а в 20 уже был одним из ключевых игроков «Вольфсбурга» (тогда команда по итогам сезона попала в Лигу Европы). Но двухлетнее свободное падение клуба коснулось игры швейцарца. Он гораздо менее продуктивно играл на атаку (5 г+п, в лучший сезон было 14) и, что ещё важнее, стал гораздо чаще проигрывать единоборства. С 60% выигранных единоборств в 2014 году до 43% в 2017 году: редкий регресс. Но объяснению этому можно найти и в провальном сезоне с двумя тренерскими отставками и стыками за право остаться в Бундеслиге. Очевидно, директоры «Милана» видят проблему игрока именно в этом. Они заплатили за него 18 млн евро: не самые большие деньги в 2017 году за 240летнего игрока с международным опытом.

Андреа Конти

На противоположном фланге обороны будет играть Андреа Конти, уведённый из открытия сезона, «Аталанты». Итальянцу 23 года, он регулярно играл за все молодёжные сборные с 2010 года. В этом сезоне стал основным в своей команде и выстрелил. 13 голов и передач при том, что Конти и по оборонительным действиям один из лучших в «Аталанте». На молодого игрока «Милан» не пожалел 25 млн евро, это готовый игрок в основу.

Франк Кессье

Ещё один трофей из «Аталанты». Ивуариец — пример классического полузащитника, который на поле делает всё. Он не был лучшим в «Аталанте» по отборам или перехватам или обводкам или пасам под удар или по точности передач или выигранным единоборствам — но везде в числе лучших. Ещё одно достоинство игрока статистика не отражает: в построениях Джан Пьеро Гасперини центральному полузащитнику необходимо иметь отличную физику и уметь думать на поле. Он одинаково играет обеими ногами. Кессьене хватает стабильности, он иногда проваливает матчи, а иногда его подводят нервы, но по потенциалу это полузащитник без слабых мест. «Милан» взял его в аренду на два году за восемь млн евро с обязательным выкупом в 2020 году за 20 млн евро.

Лукас Билья

31-летний капитан «Лацио» играет ближе к обороне, чем Кессье. Он может подхватить мяч у собственной штрафной и протащить через центр поля под прессингом. Нехватку дриблинга аргентинец компенсирует устойчивостью и координацией. В «Лацио» он страховал партнёров по команде и набрал внушительные 5,2 отбора и перехвата за игру. Грубоватая манера борьбы, опыт и чтение игры — Билья тот человек, который испортит момент сопернику и что-нибудь сломает. Такого футболиста (высокого уровня) «Милану» не хватало. При этом в атаке Билья нужен не для декора: он умеет отдавать разрезающие передачи между линиями и любит ударить издали.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:31.203703703703706% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BWk3pUdFdrG/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Lucas ??</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от AC Milan (@acmilan) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-15T17:45:49+00:00">Июл 15 2017 в 10:45 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Хакан Чалханоглу

Зимой он был дисквалифицирован ФИФА за нарушение контрактных обязательств в 2011 году. Но в 15 матчах, в которых Чалханоглу успел сыграть, он набрал 11 голов и передач. Мастер штрафных ударов, последнего (и предпоследнего) паса, он свяжет полузащиту с атакой. Если, конечно, не перессорится с половиной команды — этого тоже нельзя исключать.

Андре Силва

Ещё один футболист, о которым мы уже рассказывали подробно. Ещё один продукт португальского конвейера по производству форвардов. Силва плох в подыгрыше и мало смещается на фланги, зато регулярно забивает из пределов штрафной.

Фабио Борини

Аренда Борини из «Сандерленда» — единственное решение менеджеров «Милана», которому трудно быстро найти логическое объяснение. Но, во-первых, даже самые сильные трансферные кампании иногда включают подобные необъяснимые сделки, а во-вторых… Нет, правда, других объяснений в редакции не нашлось (я интересовался). Ну, возможно, Борини нужен потому, что в последнем сезоне он сыграл на четырёх позициях в атаке (на острие, под нападающим, на обоих флангах), и его можно использовать как универсального игрока на замену.

Бонус: звезда в атаку

10 новичков — это очень круто, но это ещё не всё. Генеральный директор «Милана» Марко Фассоне подтвердил, что клуб ищет ещё одного нападающего. Причём, речь идёт об игроке с именем. Мората, Беллотти, Обамейянг — эти фамилии были озвучены в интервью.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:31.203703703703706% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BWXQv1el5Dh/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Here are the red&black Magnificent Seven! 7⃣?⚫ Who's your favourite? ❓ Ecco i Magnifici Sette rossoneri! 7⃣?⚫ Qual è il tuo preferito? ❓ #weareacmilan</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от AC Milan (@acmilan) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-10T10:55:47+00:00">Июл 10 2017 в 3:55 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>