Экс-футболист «Рубина» Вакасо перешел в испанский футбольный клуб «Алавес»

Соглашение рассчитано на три сезона.

Вакасо с 2013 по 2016 год принадлежал «Рубину», проведя в общей сложности в составе казанцев 20 игр и забив 2 мяча. В июле 2016 года хавбек подписал контракт с греческим «Панатинаикосом», однако уже в феврале был отдан в аренду испанской «Гранаде», где отыграл остаток минувшего сезона.

Ранее 26-летний Вакасо также играл в испанских «Лас-Пальмасе», «Эспаньоле», «Вильярреале», «Эльче», шотландском «Селтике». В активе футболиста 49 матчей и 12 голов за сборную Ганы.

По итогам прошлого сезона «Алавес» занял девятое место в чемпионате Испании.