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17 июля 2017, 20:34 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Тотти подтвердил, что в следующем сезоне будет директором «Ромы»

Бывший нападающий и капитан «Ромы» Франческо Тотти подтвердил информацию о том, что решил остаться в клубе.

Бывший нападающий и капитан <span class=error>Ромы</span> <span class=error>Франческо</span> <span class=error>Тотти</span> подтвердил информацию о том что решил остаться в клубе. Увеличить
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Контракт 40-летнего футболиста истёк в конце прошлого месяца, а в ближайшее время Франческо займёт должность директора клуба. Об этом Тотти сообщил в интервью Roma TV.

«Я закончил первую часть своей жизни — карьеру игрока. Теперь начинается не менее важная стадия — я буду директором «Ромы» и надеюсь сделать для клуба не меньше, чем сделал на поле. Я никогда не хотел уйти из футбола в день завершения игровой карьеры. Я буду доступен для каждого — от молодых игроков и до президента.

Что будет написано на моей визитной карточке? Франческо Тотти, «Рома», — сказал Тотти.

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