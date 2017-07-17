Тотти подтвердил, что в следующем сезоне будет директором «Ромы»
Бывший нападающий и капитан «Ромы» Франческо Тотти подтвердил информацию о том, что решил остаться в клубе.
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Контракт 40-летнего футболиста истёк в конце прошлого месяца, а в ближайшее время Франческо займёт должность директора клуба. Об этом Тотти сообщил в интервью Roma TV.
«Я закончил первую часть своей жизни — карьеру игрока. Теперь начинается не менее важная стадия — я буду директором «Ромы» и надеюсь сделать для клуба не меньше, чем сделал на поле. Я никогда не хотел уйти из футбола в день завершения игровой карьеры. Я буду доступен для каждого — от молодых игроков и до президента.
Что будет написано на моей визитной карточке? Франческо Тотти, «Рома», — сказал Тотти.
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