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17 июля 2017, 19:37 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболист Куко Мартина подписал трехлетний контракт с «Эвертоном»

МОСКВА, 17 июл — Р-Спорт. Защитник Куко Мартина, выступавший за «Саутгемптон», на правах свободного агента подписал трехлетний контракт с «Эвертоном», сообщается на официальном сайте футбольного клуба из Ливерпуля.

В прошедшем сезоне 27-летний защитник сыграл 18 матчей за «Саутгемптон».

Мартина в «Эвертоне» вновь будет выступать под руководством Рональда Кумана, с которым ранее работал в «Саутгемптоне» в сезоне-2015/16.

На счету Мартины 30 матчей за сборную Кюрасао.

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