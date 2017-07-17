Футболист Куко Мартина подписал трехлетний контракт с «Эвертоном»
МОСКВА, 17 июл —
Р-Спорт. Защитник Куко Мартина, выступавший за «Саутгемптон», на правах свободного агента подписал трехлетний контракт с «Эвертоном», сообщается на официальном сайте футбольного клуба из Ливерпуля.
В прошедшем сезоне 27-летний защитник сыграл 18 матчей за «Саутгемптон».
Мартина в «Эвертоне» вновь будет выступать под руководством Рональда Кумана, с которым ранее работал в «Саутгемптоне» в сезоне-2015/16.
На счету Мартины 30 матчей за сборную Кюрасао.
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