Защитник сборной Египта по футболу Ахмед Хегази перешел в «Вест Бромвич Альбион»
МОСКВА, 17 июл —
Р-Спорт. Защитник сборной Египта по футболу Ахмед Хегази, выступавший за «Аль-Ахли», пополнил состав «Вест Бромвич Альбион», сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба.
«Вест Бромвич» арендовал 26-летнего футболиста на год с возможностью полноценного выкупа его трансфера.
В сезоне-2016/17 Хегази сыграл 18 матчей за «Аль-Ахли» и забил один гол. За сборную Египта на счету футболиста 39 встреч и один забитый мяч.
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