Защитник сборной Египта по футболу Ахмед Хегази перешел в «Вест Бромвич Альбион»

«Вест Бромвич» арендовал 26-летнего футболиста на год с возможностью полноценного выкупа его трансфера.

В сезоне-2016/17 Хегази сыграл 18 матчей за «Аль-Ахли» и забил один гол. За сборную Египта на счету футболиста 39 встреч и один забитый мяч.