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17 июля 2017, 19:18 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Защитник сборной Египта по футболу Ахмед Хегази перешел в «Вест Бромвич Альбион»

МОСКВА, 17 июл — Р-Спорт. Защитник сборной Египта по футболу Ахмед Хегази, выступавший за «Аль-Ахли», пополнил состав «Вест Бромвич Альбион», сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба.

«Вест Бромвич» арендовал 26-летнего футболиста на год с возможностью полноценного выкупа его трансфера.

В сезоне-2016/17 Хегази сыграл 18 матчей за «Аль-Ахли» и забил один гол. За сборную Египта на счету футболиста 39 встреч и один забитый мяч.

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