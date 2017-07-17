Украинские клубы отклонили предложение Коллины о повышении гонораров судей

По данным источника, куратор судейского корпуса Пьерлуиджи Коллина пытался повысить гонорары арбитров в поле до 20 тыс. гривен за матч (около 46 тыс. рублей).

Деньги арбитры получают от клубов УПЛ. Каждый клуб осуществляет обязательные взносы в соответствующие структуры, из которых и выплачиваются деньги судьям. Коллина обратился с запросом к клубам относительно повышения суммы взносов, что должно было способствовать увеличению гонораров арбитрам, но получил отказ.