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17 июля 2017, 17:24 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Украинские клубы отклонили предложение Коллины о повышении гонораров судей

Арбитры в поле в УПЛ получают 14 тыс. гривен (32 тыс. рублей) за матч. Ассистенты получают по 7−8 тыс. (13,5−16,5 тыс. рублей), а четвёртые арбитры — по 3−4 тыс. гривен (7−8,5 тыс. рублей) за матч, утверждает Ua-football.

По данным источника, куратор судейского корпуса Пьерлуиджи Коллина пытался повысить гонорары арбитров в поле до 20 тыс. гривен за матч (около 46 тыс. рублей).

Деньги арбитры получают от клубов УПЛ. Каждый клуб осуществляет обязательные взносы в соответствующие структуры, из которых и выплачиваются деньги судьям. Коллина обратился с запросом к клубам относительно повышения суммы взносов, что должно было способствовать увеличению гонораров арбитрам, но получил отказ.
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