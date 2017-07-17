Украинский легионер «Манчестер Сити» Зинченко отправился с командой в турне по США
Украинский легионер английского «Манчестер Сити» Александр Зинченко отправился с командой в заокеанское турне в США в рамках летнего предсезонного сбора, о чем сообщал на персональной странице в Instagram.
Игрок попал в состав делегации, несмотря на то, что ранее «горожане» не нуждались в услугах 20-летнего украинца.
Воспитанник академии донецкого «Шахтера» летом 2016-го года перешел из российской «Уфы» в «Сити», но после предсезонной подготовки отправился в аренду в голландский ПСВ из Эйндховена. В составе ПСВ игрок не имел стабильного места в составе, проведя лишь 12 матчей за команду (4 — в стартовом составе).
Как сообщал УНИАН, ранее сегодня стало известно о том, что украинский легионер немецкого «Шальке 04» из Гельзенкирхена Евгений Коноплянка отправился со своей командой в предсезонное турне в Китай.
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