Ибрагимович зачислил своих детей в молодёжную академию «Манчестер Юнайтед»
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович зачислил своих детей в молодёжную академию манкунианского клуба.
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Максимилиан и Винсент будут тренироваться в возрастной группе до 10 лет, куда также ходят сыновья Райана Гиггза и Ники Батта.
The Sun пишет, что такое решение является доказательством того, что Златан Ибрагимович может подписать новый контракт с «Манчестер Юнайтед». 35-летний швед продолжает восстанавливаться после травмы, которую получил в ответном матче ¼ финала Лиги Европы с «Андерлехтом». 1 июля контракт футболиста с «МЮ» истёк и продлён не был.
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