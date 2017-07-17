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17 июля 2017, 16:53 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Ибрагимович зачислил своих детей в молодёжную академию «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович зачислил своих детей в молодёжную академию манкунианского клуба.

Бывший нападающий Манчестер Юнайтед <span class=error>Златан</span> Ибрагимович зачислил своих детей в молодёжную академию манкунианского клуба. Увеличить
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Максимилиан и Винсент будут тренироваться в возрастной группе до 10 лет, куда также ходят сыновья Райана Гиггза и Ники Батта.

The Sun пишет, что такое решение является доказательством того, что Златан Ибрагимович может подписать новый контракт с «Манчестер Юнайтед». 35-летний швед продолжает восстанавливаться после травмы, которую получил в ответном матче ¼ финала Лиги Европы с «Андерлехтом». 1 июля контракт футболиста с «МЮ» истёк и продлён не был.

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