Марадона провёл первую тренировку в «Эль-Фуджайре»

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В начале мая появилась информация, что аргентинский специалист вернулся к тренерской деятельности.

Последним местом работы Диего был клуб «Аль-Васл», выступающий в Про-лиге ОАЭ, которым он руководил в сезоне-2011/12 и финишировал с ним лишь на восьмом месте. Также с 2008 по 2010 год Марадона находился на посту наставника сборной Аргентины. В последнем матче под руководством Диего «альбиселесте» разгромно проиграли сборной Германии со счётом 0:4 в четвертьфинале чемпионата мира 2010 года.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ar" dir="rtl">الحماس شعار الفريق في بداية المرحلة الاولى من الإعداد للدوري ..<a href="https://twitter.com/hashtag/fujfc?src=hash">#fujfc</a> <a href="https://t.co/XSNQExCNKR">pic.twitter.com/XSNQExCNKR</a></p>— نادي الفجيرة الرياضي (@Fuj_FC) <a href="https://twitter.com/Fuj_FC/status/886658062676787201">16 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>