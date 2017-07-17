Марадона провёл первую тренировку в «Эль-Фуджайре»
Чемпион мира по футболу в составе сборной Аргентины Диего Марадона провёл первую тренировку у руля клуба второго дивизиона ОАЭ «Эль-Фуджайра».
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В начале мая появилась информация, что аргентинский специалист вернулся к тренерской деятельности.
Последним местом работы Диего был клуб «Аль-Васл», выступающий в
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