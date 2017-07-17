Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30411356/
17 июля 2017, 16:09 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Марадона провёл первую тренировку в «Эль-Фуджайре»

Чемпион мира по футболу в составе сборной Аргентины Диего Марадона провёл первую тренировку у руля клуба второго дивизиона ОАЭ «Эль-Фуджайра».

Чемпион мира по футболу в составе сборной Аргентины Диего <span class=error>Марадона</span> провёл первую тренировку у руля клуба второго дивизиона <span class=error>ОАЭ</span> Эль-Фуджайра. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В начале мая появилась информация, что аргентинский специалист вернулся к тренерской деятельности.

Последним местом работы Диего был клуб «Аль-Васл», выступающий в Про-лиге ОАЭ, которым он руководил в сезоне-2011/12 и финишировал с ним лишь на восьмом месте. Также с 2008 по 2010 год Марадона находился на посту наставника сборной Аргентины. В последнем матче под руководством Диего «альбиселесте» разгромно проиграли сборной Германии со счётом 0:4 в четвертьфинале чемпионата мира 2010 года.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
1 июля

Лучшие веломаршруты города: фотоподборка

«Ты куда собрался, идиот?». История одной комы и одного прыжка

Игорь Гамула опять отжигает. Откровенное интервью бывшего тренера