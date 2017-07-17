Экс-вратарь «Бёртон Альбион» прибыл на просмотр в «Халл» Слуцкого
Голкипер Джон Маклафлин прибыл в «Халл Сити» на просмотр, сообщает
пресс-служба клуба.
Последний командой 29-летнего шотландца был «Бёртон Альбион», который в прошлом сезоне финишировал на 20-м месте в Чемпионшипе.
Футболист находится в расположении «Халл Сити» в Португалии, где подопечные Леонида Слуцкого готовятся к новому сезону. Маклафлин уже принял участие в первой тренировке.
Джон Маклафлин играл за «Бёртон» с 2014 года. За это время вратарь принял участие в 138 матчах и пропустил 137 голов. Ранее голкипер также выступал за «Брэдфорд Сити».