Экс-вратарь «Бёртон Альбион» прибыл на просмотр в «Халл» Слуцкого

Последний командой 29-летнего шотландца был «Бёртон Альбион», который в прошлом сезоне финишировал на 20-м месте в Чемпионшипе.

Футболист находится в расположении «Халл Сити» в Португалии, где подопечные Леонида Слуцкого готовятся к новому сезону. Маклафлин уже принял участие в первой тренировке.

Джон Маклафлин играл за «Бёртон» с 2014 года. За это время вратарь принял участие в 138 матчах и пропустил 137 голов. Ранее голкипер также выступал за «Брэдфорд Сити».