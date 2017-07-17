Р. Фернандес не подтвердил, что «Барселона» даёт € 65 млн и Ракитича за Верратти

Фернандеса спросили, может ли в возможную трансферную операцию быть включён и полузащитник Андре Гомеш.

«Ракитич и Гомеш? Это игроки, у которых действующие контракты с “Барселоной”. Мы всегда обязаны быть внимательны к трансферному рынку. Впереди у нас много времени. Если же мы будем проявлять спешку, то ни к какому результату не придём. У нас замечательная команда, и это обязывает нас к тому, чтобы новые игроку улучшали то, что есть. И у этих замечательных игроков контракты с “Барселоной” в силе», — цитирует Фернандеса Marca.