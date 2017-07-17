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17 июля 2017, 15:09 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Экс-нападающий «Локомотива» Кайседо близок к переходу в «Жирону»

Бывший нападающий московского «Локомотива» Фелипе Кайседо, защищавший в последнем сезоне цвета «Эспаньола», близок к переходу в «Жирону», сообщает Marca.

Согласно информации источника, футболист пополнит ряды новичка Примеры на правах аренды, а по окончании сезона-2017/18 «Жирона» будет иметь возможность выкупить права на него. В связи с этим Кайседо не отправился в составе «Эспаньола» на сбор в Индонезию.

Единственной проблемой для окончательного решения вопроса является зарплата игрока: Кайседо получает около € 4 млн в год, и ожидается, что большую часть его оклада будет выплачивать «Жирона».

По итогам последнего сезона Кайседо принял участие в 27 матчах чемпионата Испании, став автором двух голов и одной результативной передачи.
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