Экс-нападающий «Локомотива» Кайседо близок к переходу в «Жирону»

Согласно информации источника, футболист пополнит ряды новичка Примеры на правах аренды, а по окончании сезона-2017/18 «Жирона» будет иметь возможность выкупить права на него. В связи с этим Кайседо не отправился в составе «Эспаньола» на сбор в Индонезию.

Единственной проблемой для окончательного решения вопроса является зарплата игрока: Кайседо получает около € 4 млн в год, и ожидается, что большую часть его оклада будет выплачивать «Жирона».

По итогам последнего сезона Кайседо принял участие в 27 матчах чемпионата Испании, став автором двух голов и одной результативной передачи.