Кто уволит Нидергауса на этот раз?

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Спортивным директором «Тобола» стал Владимир Нидергаус. Он хорошо знаком как российским, так и казахстанским любителям футбола. С 2005 по 2007 года он работал директором «Ротора», а следующие два года провел в кресле спортивного директора карагандинского «Шахтера». Поработав в столичном «Локомотиве» Нидергаус вновь вернулся в «Шахтер». За хорошую работу пришло и поощрение — возможность возглавить департамент сборных команд Федерации футбола Казахстана, где и начались, кстати, его «приключения», которые не отлипают от него и по сей день.

Приговор от ФФК относительно отставки Нидергауса звучал просто: «Причина увольнения — неудовлетворительная работа». Мгновенно отреагировал член исполкома ФФК и председатель Наблюдательного совета ФК «Кайрат» Кайрат Боранбаев: «Как я понимаю, Нидергаус отвечал за организацию работы сборных команд, а не за работу тренеров. В таком случае, тренеров должны были уволить, а не его. Владимир — опытный и высококлассный специалист, уважаемый в футбольных кругах, и увольнение именно с такой формулировкой, как “неудовлетворительная работа”, я считаю неэтичным. Нидергауса сделали виновным в результатах команд, что не является зоной его ответственности, в то время, как организация работы сборных нареканий не вызывает». Кайрат Советаевич разумно и четко намекнул на истинность произошедшего. Но с Нидергаусом приключения не закончились.

В декабре 2015 года он был назначен на пост исполнительного директора «Шахтера». В то время казалось, что этот фактор станет переломным моментом и вернет былую славу карагандинцам, ведь именно они впервые в истории казахстанского футбола пробили дорогу нашим клубам в групповую стадию еврокубков. «Владимир Викторович знает все вопросы футбола и в федерации, и в “Шахтере” не понаслышке, поэтому надеемся, что он справится с решением накопившихся за последние два года проблем», — прокомментировала Сухорукова (руководитель Управления физической культуры и спорта Карагандинской области) назначение Нидергауса.

Финансовых проблем новый директор не боялся. Самое первое, что намеревался сделать Нидергаус — погасить все долги. Возможно, именно это и стало решающим фактором, почему он не угодил «богам».

— Сейчас главное — как можно быстрее решить наши финансовые вопросы, погасить задолженность тренерам, игрокам и сотрудникам клуба, — сказал Нидергаус после встречи с акимом области. — Думаю, в самое ближайшее время эти проблемы будут решены положительно, и мы будем спокойно готовиться к новому чемпионату страны в премьер-лиге. Часть денег ребята уже получили. Как говорится, процесс пошел.

Специалист выбрал курс омоложения состава — создать молодой коллектив преимущественно из местных ребят. «Хочу работать во благо казахстанского футбола. “Шахтер” для меня родной клуб», — признался Нидергаус. Глаза функционера горели ярче солнца, он мечтал возродить клуб, но на пути встретил яростное сопротивление.

Закончилось это тем, что Владимир Нидергаус был вынужден подать в отставку!

Как сообщила Наталья Сухорукова, причиной отставки специалиста стали проблемы со здоровьем. Вот только на вопрос, заданный Prosports.kz Нидергаусу, как он себя чувствует, Владимир Викторович ответил прямо: «Все отлично. Я дома в Германии. Пока отдыхаю, и не хочу общаться с прессой. Я еще вернусь в Казахстан!». Кресло Нидергауса недолго пустовало, его молниеносно занял Аскар Абильдаев. Его кандидатура была быстро согласована с ФФК. Кстати, ранее Абильдаев возглавлял отдел массового футбола в ФФК. Вот так в одночасье произошел такой небывалый до этого взлет в карьере, за революционные успехи, наверное.

А Сухорукова все не могла назвать истинную причину отставки Нидергауса: он ушел с поста директора клуба по состоянию здоровья. В это непростое для нас время верим, что команда «Шахтер» будет достойно представлять наш регион в чемпионате Казахстана в премьер-лиге, надеемся мы и на возращение в Караганду мини-футбольного клуба «Тулпар», трудности это временные, мы сможем их преодолеть.

Вот только «Шахтер» чуть было не вылетел в первую лигу, а про футзальный «Тулпар» даже говорить не хочется, слезы наворачиваются, как у юнца, посмотревшего оскароносный «Титаник».

Что же на самом деле происходит в казахстанском футболе — пролили свет на темный вопрос экс-тренер «Шахтера» Виктор Кумыков и его подопечный Алдин Джидич.

«Я абсолютно уверен, что причина увольнения Нидергауса — не болезнь. Есть люди, которые не заинтересованы в том, чтобы именно Владимир Нидергаус возглавлял клуб. Они непрофессионалы, в вопросах футбола некомпетентны, но у них есть покровители в ФФК, поэтому они победили. Так в футболе, к сожалению, бывает. Особенно тогда, когда руководитель «случайный пассажир», — именно так Виктор Кумыков прокомментировал отставку исполнительного директора в СМИ.

«Просто в акимате сидят люди, не разбирающиеся в футболе» — заявил боснийский защитник Алдин Джидич.

И вот теперь спустя долгое время Владимир Нидергаус вернулся в Казахстан, как и обещал. В «Тоболе» начинается новая эра развития клуба. Основной состав совсем недавно возглавил Роберт Евдокимов, знакомый нам по работе в «Оренбурге». Появился также и новый директор клуба коим стал Николай Панин. Посмотрим, что из этого получится. И найдутся ли люди в высших кругах власти и футбольных органов, которые смогут вставить очередные палки в колеса Нидергауса?

Кравченко Артем