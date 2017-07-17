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17 июля 2017, 13:55 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Мичу завершил карьеру из-за травмы лодыжки

Бывший нападающий «Суонси Сити» и «Наполи» Мичу, защищавший в сезоне-2016/17 цвета «Овьедо», принял решение завершить профессиональную карьеру, сообщает La Nueva Espana.

Согласно информации источника, такое решение 31-летний Мичу принял вследствие травмы лодыжки, несовместимой с дальнейшим выходом на поле. Мичу хочет остаться в футболе и намерен посвятить себя тренерской деятельности. С этой целью он планирует поступить на тренерские курсы, а также курсы спортивного директора.

По итогам предыдущего сезона Мичу принял участие в 27 матчах Сегунды, став автором одного гола.
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