Мичу завершил карьеру из-за травмы лодыжки

Согласно информации источника, такое решение 31-летний Мичу принял вследствие травмы лодыжки, несовместимой с дальнейшим выходом на поле. Мичу хочет остаться в футболе и намерен посвятить себя тренерской деятельности. С этой целью он планирует поступить на тренерские курсы, а также курсы спортивного директора.

По итогам предыдущего сезона Мичу принял участие в 27 матчах Сегунды, став автором одного гола.