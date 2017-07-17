Мичу завершил карьеру из-за травмы лодыжки
Бывший нападающий «Суонси Сити» и «Наполи» Мичу, защищавший в сезоне-2016/17 цвета «Овьедо», принял решение завершить профессиональную карьеру, сообщает La Nueva Espana.
Согласно информации источника, такое решение 31-летний Мичу принял вследствие травмы лодыжки, несовместимой с дальнейшим выходом на поле. Мичу хочет остаться в футболе и намерен посвятить себя тренерской деятельности. С этой целью он планирует поступить на тренерские курсы, а также курсы спортивного директора.
По итогам предыдущего сезона Мичу принял участие в 27 матчах Сегунды, став автором одного гола.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter