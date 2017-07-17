Президент «Интера» Тохир покинет свой пост
В миланском «Интере» сменится президент.
Эрик Тохир подтвердил, что оставит нерадзурри
«Азиатские игры заставили меня отказаться от всех моих других ролей. Я каждый месяц летал в Милан, но последний раз я был там в апреле. Поэтому принял решение уйти. Мне нужен был
Футбол состоит из взлётов и падений. Грустно от того, каким был прошлый сезон, но это футбол. Suning может спрашивать моё мнение по игрокам, но у меня нет времени разговаривать с тренерами, как раньше, — цитирует Тохира Il Tempo.
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