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17 июля 2017, 13:41 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Президент «Интера» Тохир покинет свой пост

В миланском «Интере» сменится президент.

Эрик Тохир подтвердил, что оставит нерадзурри из-за нехватки времени. Функционер помогает Индонезии в проведении Азиатских игр 2018 года, поэтому покинет занимаемый пост.

«Азиатские игры заставили меня отказаться от всех моих других ролей. Я каждый месяц летал в Милан, но последний раз я был там в апреле. Поэтому принял решение уйти. Мне нужен был бизнес-партнёр, и у «Интера» есть много последователей в Китае. Когда появилось предложение Suning я подумал, что это правильно с финансовой точки зрения. Они утроили бюджет клуба.

Футбол состоит из взлётов и падений. Грустно от того, каким был прошлый сезон, но это футбол. Suning может спрашивать моё мнение по игрокам, но у меня нет времени разговаривать с тренерами, как раньше, — цитирует Тохира Il Tempo.

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