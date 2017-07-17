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17 июля 2017, 13:29 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Милан» предложил 70 миллионов евро за нападающего «Реала»

Нападающий «Реала» и сборной Испании Альваро Мората хочет сменить клуб из-за дефицита игровой практики, утверждает Marca.

Зарплата игрока составит 10 миллионов евро в год. Увеличить
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После срыва трансфера в «Манчестер Юнайтед» наиболее вероятным вариантом для Мораты стал «Милан». В «Реале» готовы отпустить игрока за 90 миллионов евро, но могут пойти на уступки «россонери» из-за хороших отношений между руководствами клубов.

По данным La Gazzetta dello Sport, Мората близок к переходу в «Милан» за 70 миллионов евро, а переговоры продвигаются успешно. Зарплата игрока в новом клубе составит 10 миллионов евро в год.

24-летний Мората — воспитанник «Реала». В основной команде он дебютировал в 2012 году, но в 2014 перешел в «Ювентус», где провел два года. Перед началом прошлого сезона «Реал» вернул своего воспитанника, который в 26 играх чемпионата Испании забил 15 голов.

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