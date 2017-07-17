СМИ: «Вест Хэм» возьмет в аренду вратаря «Манчестер Сити» и сборной Англии Харта

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Как отмечается, «молотобойцы» возьмут Харта у «Манчестер Сити» в аренду до конца сезона-2017/18 с правом последующего выкупа.

Харт потерял место в основе «Манчестер Сити» после прихода в клуб главного тренера Хосепа Гвардиолы и сезон-2016/17 провел в аренде в «Торино», за который отыграл 36 матчей в чемпионате Италии.