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17 июля 2017, 12:42 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

СМИ: «Вест Хэм» возьмет в аренду вратаря «Манчестер Сити» и сборной Англии Харта

МОСКВА, 17 июл — Р-Спорт. Вратарь «Манчестер Сити» и сборной Англии Джо Харт продолжит карьеру в лондонском «Вест Хэме», в понедельник футболист пройдет медобследование, сообщает Sky Sports.

<em>МОСКВА 17 <span class=error>июл</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr></em> Вратарь Манчестер Сити и сборной Англии Джо <span class=error>Харт</span> продолжит карьеру в лондонском <span class=error>Вест</span> <span class=error>Хэме</span> в понедельник футболист пройдет <span class=error>медобследование</span> сообщает Sky Sports. Увеличить
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Как отмечается, «молотобойцы» возьмут Харта у «Манчестер Сити» в аренду до конца сезона-2017/18 с правом последующего выкупа.

Харт потерял место в основе «Манчестер Сити» после прихода в клуб главного тренера Хосепа Гвардиолы и сезон-2016/17 провел в аренде в «Торино», за который отыграл 36 матчей в чемпионате Италии.

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