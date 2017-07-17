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17 июля 2017, 10:53 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

СМИ: Агент и родственники Неймара уговаривают его покинуть «Барселону», чтобы не оставаться в тени Месси

Агент нападающего каталонской «Барселоны» Неймара и его родственники уговаривают футболиста сменить клубную прописку, сообщает Sport.es.

Агент нападающего каталонской Барселоны <span class=error>Неймара</span> и его родственники уговаривают футболиста сменить клубную прописку сообщает Sport.es. Увеличить
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Окружение бразильца считает, что форвард должен покинуть каталонцев, чтобы не находиться в тени Лионеля Месси. По их мнению, это мешает Неймару бороться за личные трофеи.

В услугах бразильца заинтересован не один европейский гранд, и его близкие считают, что он должен принять предложение одного из них, если хочет сделать дальнейший шаг в своей карьере.

Неймар играет за «Барселону» с 2013 года. Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2021 года. В минувшем сезоне он провел в составе «сине-гранатовых» 45 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 19 голевых передач.

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