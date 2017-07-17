СМИ: «Челси» согласовал условия личного контракта с защитником «Реала» Данило

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Данило, которому 15 июля исполнилось 26 лет, перешел из «Порту» в «Реал» в 2015 году. Трансфер защитника обошелся испанскому клубу в 31,5 миллиона евро. С тех пор Данило, контракт которого с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2021 года, провел за «Королевский клуб» 56 матчей, в которых забил три мяча.

По сообщению источника, бразилец рассматривает переход в «Челси», как возможность получать больше игрового времени. Отмечается, что сделка между клубами может быть осуществлена уже в ближайшие дни.