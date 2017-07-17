Английский фанат набил лицо футболиста «Арсенала» на ягодице

Болельщик сдержал обещание, которое он дал 30 июня. В комментариях под фотографией пользователи пошутили, что изображенный на тату игрок больше похож на нападающего «Дерби Каунти» Даррена Бента.

Лаказетт перешел в «Арсенал» 5 июля. Он покинул французский «Лион», в составе которого выступал с 2009 года. В товарищеском матче с австралийским «Сиднеем», который стал для форварда первым в составе лондонцев, он отметился голом.

4 июля болельщик английского футбольного клуба «Астон Вилла» сделал на своей ягодице татуировку с именем перешедшего в команду защитника Джона Терри. Мужчина решился на такой шаг из-за обещания, данного до объявления о трансфере Терри.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">hello <a href="https://twitter.com/DarrenBent">@DarrenBent</a> big fan <a href="https://t.co/HUhR2RiWti">pic.twitter.com/HUhR2RiWti</a></p>— SL (@sxmleach) <a href="https://twitter.com/sxmleach/status/886649688291762176">16 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>