Английский фанат набил лицо футболиста «Арсенала» на ягодице
Фанат лондонского «Арсенала» набил татуировку с изображением нападающего Александра Лаказетта на своей ягодице. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.
Болельщик сдержал обещание, которое он дал 30 июня. В комментариях под фотографией пользователи пошутили, что изображенный на тату игрок больше похож на нападающего «Дерби Каунти» Даррена Бента.
Лаказетт перешел в «Арсенал» 5 июля. Он покинул французский «Лион», в составе которого выступал с 2009 года. В товарищеском матче с австралийским «Сиднеем», который стал для форварда первым в составе лондонцев, он отметился голом.
4 июля болельщик английского футбольного клуба «Астон Вилла» сделал на своей ягодице татуировку с именем перешедшего в команду защитника Джона Терри. Мужчина решился на такой шаг
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