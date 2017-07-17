Футболист Лукас Лейва прибыл в Рим для подписания контракта с «Лацио»
МОСКВА, 17 июл —
Р-Спорт. Футболист английского «Ливерпуля» Лукас Лейва прибыл в Рим для подписания контракта с местным «Лацио».
В официальном аккаунте «Лацио» в Twitter была опубликована фотография Лейвы в аэропорту Рима с клубным шарфом «лациале». Как сообщает Football Italia, 30-летний полузащитник в понедельник утром пройдет медосмотр, после чего будет подписан договор.
Ранее британские СМИ сообщали, что «Ливерпуль» разрешил бразильцу вести переговоры с «Лацио» и отпустит хавбека за компенсацию в размере пяти миллионов фунтов стерлингов.
Лейва перешел в «Ливерпуль» в 2007 году и с тех пор провел за «красных» 346 матчей во всех турнирах, включая 247 игр в чемпионате Англии.
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