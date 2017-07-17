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17 июля 2017, 10:18 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболист Лукас Лейва прибыл в Рим для подписания контракта с «Лацио»

МОСКВА, 17 июл — Р-Спорт. Футболист английского «Ливерпуля» Лукас Лейва прибыл в Рим для подписания контракта с местным «Лацио».

В официальном аккаунте «Лацио» в Twitter была опубликована фотография Лейвы в аэропорту Рима с клубным шарфом «лациале». Как сообщает Football Italia, 30-летний полузащитник в понедельник утром пройдет медосмотр, после чего будет подписан договор.

Ранее британские СМИ сообщали, что «Ливерпуль» разрешил бразильцу вести переговоры с «Лацио» и отпустит хавбека за компенсацию в размере пяти миллионов фунтов стерлингов.

Лейва перешел в «Ливерпуль» в 2007 году и с тех пор провел за «красных» 346 матчей во всех турнирах, включая 247 игр в чемпионате Англии.

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