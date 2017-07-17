Футболист Лукас Лейва прибыл в Рим для подписания контракта с «Лацио»

В официальном аккаунте «Лацио» в Twitter была опубликована фотография Лейвы в аэропорту Рима с клубным шарфом «лациале». Как сообщает Football Italia, 30-летний полузащитник в понедельник утром пройдет медосмотр, после чего будет подписан договор.

Ранее британские СМИ сообщали, что «Ливерпуль» разрешил бразильцу вести переговоры с «Лацио» и отпустит хавбека за компенсацию в размере пяти миллионов фунтов стерлингов.

Лейва перешел в «Ливерпуль» в 2007 году и с тех пор провел за «красных» 346 матчей во всех турнирах, включая 247 игр в чемпионате Англии.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr">?? <a href="https://twitter.com/LucasLeiva87">@LucasLeiva87</a> <a href="https://t.co/66iexLwFte">pic.twitter.com/66iexLwFte</a></p>— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) <a href="https://twitter.com/OfficialSSLazio/status/886688385036845057">16 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>