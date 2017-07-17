Изгой за 40 миллионов. Бонуччи перешел из «Ювентуса» в «Милан»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Милан» в новом сезоне собирается снова стать настоящим суперклубом — то есть вернуть себе подобающий статус.

«Россонери» сразу же начали активную трансферную кампанию, провернув несколько интересных сделок. Пожалуй, главными из них были покупка талантливого форварда сборной Португалии Андре Силвы из лиссабонского «Спортинга» и турецкого мастера стандартов из леверкузенского «Байера» Хакана Чалханоглу.

Так было до 14 июля, когда «Милан» официально объявил о приобретении многолетнего столпа обороны «Ювентуса» и сборной Италии Леонардо Бонуччи.

Переговоры между двумя, пожалуй, главными командами страны продолжались несколько дней, но позитивная динамика в них была с самого начала, и положительное решение вопроса было лишь делом времени.

Сначала появилась информация, что футболист согласовал с «россонери» пятилетний контракт на €6,5 млн в год, а затем было объявлено о договоренности и между клубами, в результате которой «Милан» выплатит «Ювентусу» от 40 до 42 млн за приобретение.

Можно сказать, что «Ювентус» чуть ли не подарил своему главному конкуренту в историческом масштабе системообразующего игрока, а сам такого лишился.

Причиной столь легкого расставания с игроком, без которого «старую синьору» было невозможно представить последние семь лет, а сборную страны будет невозможно представить и дальше, стал конфликт между Бонуччи и клубом в лице главного тренера туринцев Массимиллиано Аллегри.

Вернее, конфликтов было несколько. Первый, видимый всем, случился еще в феврале, когда Леонардо позволил себе во время матча серии А грубые высказывания в адрес своего наставника, что было отлично слышно благодаря видеокамерам.

Та история обернулась для футболиста показательным матчем вне заявки в плей-офф Лиги чемпионов, когда Бонуччи еще и вынужден был сидеть в ложе на специально поставленном для него отдельном и не самом удобном стуле, не будучи допущенным к команде.

Режиссер несколько раз показывал во время трансляции грустного и молчаливого защитника, но после того эпизода, принеся публичные извинения главному тренеру, игрок вернулся в команду, не утратив своей ключевой роли.

Однако, по сообщениям итальянских СМИ, в конце сезона в «Ювентусе» произошел еще один конфликт с участием игрока и главного тренера, хотя действующих лиц в нем было куда больше.

Во время последнего матча сезона — финала Лиги чемпионов — в перерыве другой защитник «Юве» Дани Алвес отчитал молодого плеймейкера клуба аргентинца Пауло Дибалу за инертный футбол.

Мол, лидер команды не должен сникать под давлением и раскисать после желтой карточки, растворяясь на поле, тем более когда речь идет об игре такого масштаба и статуса.

Зашедший в момент отповеди бразильца в раздевалку Аллегри осадил Алвеса, предложив тому «остыть», после чего в дело вступил уже неугомонный Бонуччи, вновь пошедший против главного тренера и поддержавший правого латераля.

В итоге дело едва не закончилось дракой между Бонуччи и другим защитником Андреа Бардзальи, выступившим на стороне Аллегри.

Примечательно, что согласно другой версии, конфликт произошел уже между Бонуччи иАлвесом, что, впрочем, дела особо не меняет.

Во второй половине финала Лиги чемпионов «Ювентус» смотрелся блекло, и «Реал» довел дело до уверенной победы, став первым клубом, которому удалось выиграть этот турнир дважды подряд.

Ну, а дни смутьянов в «старой синьоре» были сочтены.

В итоге Дани Алвес расторг с клубом контракт, который должен был действовать еще год, по обоюдному желанию и отправился в 35 лет во французский «Пари-Сен-Жермен».

К Бонуччи был устойчивый интерес со стороны более-менее всех ведущих клубов мира, особенно его хотел видеть в своей команде прекрасно знакомый с футболистом по работе в «Юве» и сборной Италии Антонио Конте, однако в дело вмешались интересы семьи Леонардо. Жена футболиста настаивала на том, чтобы остаться в Италии, и так в итоге и произошло.

В итоге уже после оформления перехода 15 июля Бонуччи выкупил полосу в ведущей спортивной газете Апеннинского полуострова — La Gazetta dello Sport и попрощался с болельщиками «Юве».

«Семь сезонов прошли. Прекрасная история. Семь сезонов побед, сбывшихся мечтаний, роста, достигнутого благодаря эмпатической и исключительной связи с «Юве» в его абсолютной полноте, — говорит Бонуччи в прощальном письме.

— Шесть «скудетто», добытых в честном бою. Естественно, остается большое сожаление о том, что «Юве» не выиграл Лигу чемпионов, но важнее гордость за достигнутый успех и пребывание в большой семье.

Я всегда отдавал всего себя. Я получал, я давал и я узнавал.

То, что я вижу сегодня, оглядываясь назад, в любом случае является прекрасной историей, достойной быть завершенной в атмосфере уважения и привязанности, без осуждения, которое я испытывал вместе с клубом, капитаном, моими товарищами по команде и фанатами. Спасибо за все, «Юве».

Бросается в глаза, что Бонуччи не упомянул в письме главного тренера. Впрочем, команда фактически приняла сторону Аллегри, поскольку поддержку своему уже бывшему партнеру высказали только голкипер Джанлуиджи Буффон и Клаудио Маркизио, а, например, многолетний партнер Леонардо по обороне Джорджио Кьеллини демонстративно изменил автар в твиттере на фотографию футболки клуба, где рука держит логотип «Ювентуса».