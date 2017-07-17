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17 июля 2017, 9:49 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

УЕФА выразил соболезнования семьям погибших в результате давки на стадионе в Сенегале

ТАСС, 17 июля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выразил соболезнования семьям погибших в результате трагических событий, произошедших 15 июля на арене «Демба Диоп» в столице Сенегала. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

В результате инцидента произошедшего на арене Демба Диоп в Дакаре восемь человек погибли и еще 49 получили ранения. Увеличить
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Восемь человек погибли и еще 49 получили ранения в результате давки, потасовок и обрушения стены на стадионе в Дакаре. Инцидент произошел после окончания финала Кубка страны между командами «Стад де Мбур» и «Юнион Спортив Уакам». Стена обрушилась в результате давки, образовавшейся на выходе со стадиона.

«УЕФА приносит искренние соболезнования семьям погибших и выражает поддержку обоим клубам и Сенегальской федерации футбола», — сказано в сообщении.
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