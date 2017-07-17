Ибрагимович отказался от самой высокой зарплаты в MLS ради возвращения в «Манчестер Юнайтед»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Американский клуб предложил 35-летнему шведу зарплату 7,7 миллиона долларов в год. Больше в MLS не зарабатывает никто. Самым высокооплачиваемым является бразильский нападающий «Орландо Сити» Кака (7,2 миллиона).

Тем не менее, Ибрагимович, получивший серьезную травму колена и выбывший из строя ориентировочно до конца года, продолжает упорно восстанавливать форму и хочет снова заиграть в «МЮ».

По причине повреждения «Манчестер Юнайтед» решили не продлевать контракт с Ибрагимовичем, который истек 30 июня. Несмотря на это, реабилитационный курс форвард проходит на базе манкунианцев.

В прошлом сезоне Ибрагимович провел 46 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и сделал 10 результативных передач.