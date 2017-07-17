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17 июля 2017, 0:56 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Ибрагимович отказался от самой высокой зарплаты в MLS ради возвращения в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий Златан Ибрагимович отказался от предложения «Лос-Анджелес Гэлакси» и надеется вернуться в «Манчестер Юнайтед», утверждает Calciomercato.

Нападающий <span class=error>Златан</span> Ибрагимович отказался от предложения Лос-Анджелес <span class=error>Гэлакси</span> и надеется вернуться в Манчестер Юнайтед. Увеличить
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Американский клуб предложил 35-летнему шведу зарплату 7,7 миллиона долларов в год. Больше в MLS не зарабатывает никто. Самым высокооплачиваемым является бразильский нападающий «Орландо Сити» Кака (7,2 миллиона).

Тем не менее, Ибрагимович, получивший серьезную травму колена и выбывший из строя ориентировочно до конца года, продолжает упорно восстанавливать форму и хочет снова заиграть в «МЮ».

По причине повреждения «Манчестер Юнайтед» решили не продлевать контракт с Ибрагимовичем, который истек 30 июня. Несмотря на это, реабилитационный курс форвард проходит на базе манкунианцев.

В прошлом сезоне Ибрагимович провел 46 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и сделал 10 результативных передач.

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