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16 июля 2017, 22:44 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Ромеро подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро подписал новый контракт с английском клубом.

Как сообщает официальный сайт манкунианцев, срок соглашения рассчитан до июня 2021 года и предусматривает возможность продления ещё на год.

Аргентинский страж ворот перешёл в «Манчестер Юнайтед» в июле 2015 года. В составе «красных дьяволов» 30-летний вратарь провёл 28 матчей.

Именно Ромеро защищал ворота команды в победном финале Лиги Европы с «Аяксом» (2:0).

Манчестер Юнайтед
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