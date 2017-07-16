Ромеро подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед»

Как сообщает официальный сайт манкунианцев, срок соглашения рассчитан до июня 2021 года и предусматривает возможность продления ещё на год.

Аргентинский страж ворот перешёл в «Манчестер Юнайтед» в июле 2015 года. В составе «красных дьяволов» 30-летний вратарь провёл 28 матчей.

Именно Ромеро защищал ворота команды в победном финале Лиги Европы с «Аяксом» (2:0).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">That feeling when you sign a new <a href="https://twitter.com/hashtag/MUFC?src=hash">#MUFC</a> contract - well deserved, Sergio! ? <a href="https://t.co/TdHSgwDYv2">https://t.co/TdHSgwDYv2</a> <a href="https://t.co/95AbBD6lSD">pic.twitter.com/95AbBD6lSD</a></p>— Manchester United (@ManUtd) <a href="https://twitter.com/ManUtd/status/886662245610135553">16 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>