Румменигге заявил, что «Бавария» больше не интересуется Алексисом
Председатель правления мюнхенской «Баварии»
Карл-Хайнц Румменигге сообщил, что мюнхенский клуб больше не заинтересован в приобретении нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса.
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Накануне чилийский футболист на вопрос о том, где он продолжит карьеру, ответил, что хочет играть в Лиге чемпионов. В минувшем сезоне «канониры» заняли в АПЛ пятое место и сыграют в Лиге Европы.
«Не знаю, что он сказал. “Бавария” больше им не интересуется», — приводит слова Румменигге Bild.
В прошлом сезоне Алексис Санчес забил за «Арсенал» 24 гола в 38 матчах АПЛ. Нынешним летом европейские СМИ неоднократно сообщали, что форвард продолжит карьеру в «Баварии».
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