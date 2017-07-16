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16 июля 2017, 22:30 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Румменигге заявил, что «Бавария» больше не интересуется Алексисом

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге сообщил, что мюнхенский клуб больше не заинтересован в приобретении нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса.

Председатель правления мюнхенской Баварии <nobr>Карл-Хайнц</nobr> Румменигге сообщил что мюнхенский клуб больше не заинтересован в приобретении нападающего Арсенала <span class=error>Алексиса</span> <span class=error>Санчеса</span>. Увеличить
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Накануне чилийский футболист на вопрос о том, где он продолжит карьеру, ответил, что хочет играть в Лиге чемпионов. В минувшем сезоне «канониры» заняли в АПЛ пятое место и сыграют в Лиге Европы.

«Не знаю, что он сказал. “Бавария” больше им не интересуется», — приводит слова Румменигге Bild.

В прошлом сезоне Алексис Санчес забил за «Арсенал» 24 гола в 38 матчах АПЛ. Нынешним летом европейские СМИ неоднократно сообщали, что форвард продолжит карьеру в «Баварии».

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