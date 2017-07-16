В сети появился обзор первого матча Слуцкого во главе «Халл Сити»

Встреча прошла в воскресенье, 16 июля, завершилась со счетом 1:2. В составе «Оксфорда» два мяча забил нападающий Уэс Томас, отличившийся на 32-й и 52-й минутах. На 75-й форвард «Халла» Адама Диоманде отыграл один мяч и установил окончательный счет.

Ранее в воскресенье, Слуцкий спел «Катюшу» с бананом вместо микрофона перед игроками «Халла».

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