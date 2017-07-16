«Лестер» договорился с «Халл Сити» о трансфере голкипера Якуповича

Ранее «Лестер» приобрёл у «Халла» защитника Гарри Магира. По данным британских СМИ, сумма трансфера составила около € 20 млн.

Якупович играет в «Халл Сити», который недавно возглавил российский тренер Леонид Слуцкий, с 2012 года.

С 2006 по 2008 год Якупович являлся игроком московского «Локомотива».