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16 июля 2017, 21:58 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Лестер» договорился с «Халл Сити» о трансфере голкипера Якуповича

«Лестер Сити» достиг соглашения с «Халл Сити» по трансферу голкипера Элдина Якуповича, сообщает Sky Sports. 32-летний вратарь покинул тренировочный лагерь «тигров» в Португалии, чтобы провести переговоры с «лисами».

Ранее «Лестер» приобрёл у «Халла» защитника Гарри Магира. По данным британских СМИ, сумма трансфера составила около € 20 млн.

Якупович играет в «Халл Сити», который недавно возглавил российский тренер Леонид Слуцкий, с 2012 года.

С 2006 по 2008 год Якупович являлся игроком московского «Локомотива».

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