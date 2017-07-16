Джибриль Сиссе оформил хет-трик в первом матче после возобновления карьеры

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В начале июля 35-летний бывший нападающий сборной Франции спустя два года возобновил профессиональную карьеру, подписав контракт с «Ивердоном» из третьего швейцарского дивизиона.

Последний раз Сиссе выходил на поле в официальном матче 23 мая 2015 года в составе «Бастии». В активе Сиссе выступления за такие клубы, как «Осер», «Ливерпуль», «Марсель», «Сандерленд», «Панатинаикос», «Лацио», «Куинз Парк Рейнджерс», «Аль-Гарафа», «Кубань» и «Бастия».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="fr" dir="ltr">GOAL<br>Et un.. Et deux.. Et tripletto ?⚽️?? YS mène 3-0 à la mi-temps grâce à un deuxième penalty parfaitement tiré de Cissé!<a href="https://twitter.com/hashtag/AllezYS?src=hash">#AllezYS</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/FRIYS?src=hash">#FRIYS</a> <a href="https://t.co/QcvDqxyKaG">pic.twitter.com/QcvDqxyKaG</a></p>— Yverdon Sport (@yverdonsport) <a href="https://twitter.com/yverdonsport/status/886268868154580995">15 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>