Джибриль Сиссе оформил хет-трик в первом матче после возобновления карьеры
Новичок «Ивердона» Джибриль Сиссе оформил
хет-трик в товарищеском матче против «Фрибура». Сиссе дважды отличился с пенальти, а также забил ударом головой. Игра закончилась со счётом 4:0.
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В начале июля 35-летний бывший нападающий сборной Франции спустя два года возобновил профессиональную карьеру, подписав контракт с «Ивердоном» из третьего швейцарского дивизиона.
Последний раз Сиссе выходил на поле в официальном матче 23 мая 2015 года в составе «Бастии». В активе Сиссе выступления за такие клубы, как «Осер», «Ливерпуль», «Марсель», «Сандерленд», «Панатинаикос», «Лацио», «Куинз Парк Рейнджерс», «Аль-Гарафа», «Кубань» и «Бастия».
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