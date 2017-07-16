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16 июля 2017, 19:30 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гарай или Манолас могут заменить Бонуччи в «Ювентусе»

«Ювентус» начал искать замену центральному защитнику Леонардо Бонуччи. Руководство туринского клуба рассматривает кандидатуры бывшего игрока «Зенита» Эсекьеля Гарая, выступающего за «Валенсию», а также футболиста «Ромы» Костаса Маноласа, с которым сине-бело-голубые не смогли договориться этим летом.

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Третий претендент в списке «Ювентуса» — защитник «Лацио» Стефан де Врей, информирует Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

Бонуччи на днях покинул «Ювентус» после семи лет в клубе, перебравшись в «Милан» за € 42 млн.

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