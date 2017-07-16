Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30402647/
16 июля 2017, 19:32 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Хавбек «Лацио» Билья официально перешёл в «Милан», подписав трёхлетний контракт

Полузащитник «Лацио» Лукас Билья продолжит карьеру в «Милане». 31-летний аргентинский футболист подписал с новым клубом соглашение, которое будет рассчитано на три года, сообщает официальный сайт «Милана».

Полузащитник <span class=error>Лацио</span> <span class=error>Лукас</span> <span class=error>Билья</span> продолжит карьеру в Милане. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Накануне Билья успешно прошёл медицинское обследование перед переходом подписанием контракта. По данным итальянских СМИ, «Милан» отдал за хавбека € 17 млн плюс бонусы в размере € 3 млн, выплата которых будет зависеть от выступлений игрока.

В минувшем сезоне Билья сыграл в 34 матчах за «Лацио», забил пять мячей и отдал четыре голевых паса. Игрок отказался продлевать контракт с римским клубом, который истекает в 2018 году.

Милан
Новости Матчи Состав Статистика
Лацио
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Гарай или Манолас могут заменить Бонуччи в «Ювентусе»

Гарай или Манолас могут заменить Бонуччи в «Ювентусе»

«Ювентус» начал искать замену центральному защитнику Леонардо Бонуччи. Руководство туринского клуба рассматривает кандидатуры бывшего игрока «Зенита» Эсекьеля Гарая, выступающего за «Валенсию», а также футболиста «Ромы» Костаса Маноласа, с которым сине-бело-голубые не смогли договориться этим летом.
Еще 7 новостей  Все новости
1 июля

Лучшие веломаршруты города: фотоподборка

«Ты куда собрался, идиот?». История одной комы и одного прыжка

Игорь Гамула опять отжигает. Откровенное интервью бывшего тренера