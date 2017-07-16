Хавбек «Лацио» Билья официально перешёл в «Милан», подписав трёхлетний контракт

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Накануне Билья успешно прошёл медицинское обследование перед переходом подписанием контракта. По данным итальянских СМИ, «Милан» отдал за хавбека € 17 млн плюс бонусы в размере € 3 млн, выплата которых будет зависеть от выступлений игрока.

В минувшем сезоне Билья сыграл в 34 матчах за «Лацио», забил пять мячей и отдал четыре голевых паса. Игрок отказался продлевать контракт с римским клубом, который истекает в 2018 году.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="it" dir="ltr">Lucas Biglia è ufficialmente un giocatore del Milan! ?⚫️➡️ <a href="https://t.co/B0z5gflE2b">https://t.co/B0z5gflE2b</a><a href="https://twitter.com/hashtag/welcomeBiglia?src=hash">#welcomeBiglia</a> <a href="https://t.co/veL087273H">pic.twitter.com/veL087273H</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/886619020975362049">16 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>