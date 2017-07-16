Хавбек «Лацио» Билья официально перешёл в «Милан», подписав трёхлетний контракт
Полузащитник «Лацио» Лукас Билья продолжит карьеру в «Милане». 31-летний аргентинский футболист подписал с новым клубом соглашение, которое будет рассчитано на три года, сообщает официальный сайт «Милана».
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Накануне Билья успешно прошёл медицинское обследование перед переходом подписанием контракта. По данным итальянских СМИ, «Милан» отдал за хавбека € 17 млн плюс бонусы в размере € 3 млн, выплата которых будет зависеть от выступлений игрока.
В минувшем сезоне Билья сыграл в 34 матчах за «Лацио», забил пять мячей и отдал четыре голевых паса. Игрок отказался продлевать контракт с римским клубом, который истекает в 2018 году.
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